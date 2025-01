El santuario de alta montaña: el Cementerio de los Andinistas está en completo abandono

La siguiente foto fue tomada en en enero del 2022, cuando el Cementerio de los Andinistas estaba más cuidado.

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña 2 Así estaba en Cementerio del Andinista en enero del 2022. Algunos señalaron que fue personal del Ejército Argentino que lo dejó en condiciones. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

Pero este 2025, un turista chaqueño que visita Mendoza y el Aconcagua hace 13 años, hizo su pasada obligada por el Cementerio de los Andinistas y se llevó una sorpresa desagradable al ver el estado de total abandono, los yuyos altos, sucio, descuidado y, si eso fuera poco, también vandalizado y saqueado, ya que notó que faltaban placas de bronce de históricas tumbas.

"Está perdiendo su esencia como guardián de valientes historias", expresó Pedro Cacivio luego de recorrer el cementerio de altura de Mendoza.

La visita al cementerio de montaña que denotó su abandono

Pedro Cacivio, quien es creador de la empresa Intel & Seguridad, además de perito informático de la Nación y veterinario, tiene una costumbre muy particular cada vez que emprende su viaje hacia el cerro Aconcagua. Antes de ingresar al parque provincial, pasa por el Cementerio de los Andinistas y lo recorre por completo.

"Todos los años, antes de subir al cerro Aconcagua tengo como cábala, a pesar de no ser supersticioso ni creyente, ir al Cementerio de los Andinistas. Allí me paso un rato leyendo algunos epitafios, visitando tumbas de amigos y conociendo un poco sobre personas que forman parte de la historia del andinismo, como el mismo Plantamura, primer argentino en subir el Aconcagua, o figuras como Stepanek o Franke, cuyos nombres identifican cerros del Cordón del Plata, en Vallecitos. También hay tumbas conmemorativas, como la de Mariano Galván un guía de montaña formado en Mendoza que murió en el 2017 en un cerro de 8 mil metros de altura en Pakistán", detalló Pedro a Diario UNO.

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña Stepanek Además de estar rodeado de altos yuyos, robaron la placa de Juan Stepanek del Cementerio de los Andinistas. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

Pero no sólo recorre el cementerio: "Por lo general, tomo una piedrita de una de las tumbas, la subo a la cumbre del Aconcagua y al descender, traigo una de la cumbre que dejo en el cementerio antes de irme".

Este 2025 se encontró con un panorama que en una década no había visto jamás: "Esta vez me encontré con un cementerio completamente saqueado, donde robaron las placas de bronce o metal, y en un estado calamitoso, con la vegetación cubriendo por completo las tumbas".

"Este lugar está cargado de historias de heroísmo y sacrificio que hoy enfrenta el deterioro y el saqueo, poniendo en riesgo la memoria de generaciones de montañistas", expresó Cacivio lamentando el mal estado del lugar. "Es realmente una lástima que ocurran estas cosas, especialmente cuando se trata de una parte tan importante de la historia argentina, y en particular del andinismo mendocino en ese lugar".

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña Pedro Cacivio.jpg Pedro Cacivio, el apasionado por la naturaleza y montaña mendocina que encontró el Cementerio de los Andinistas en pésimo estado. La foto fue tomada en la cumbre del Aconcagua. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

Pero el chaqueño Pedro Cacivio no fue el único en advertir esta situación. También lo hizo Mario González, un empresario turístico y secretario de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM), quien vive hace décadas en Penitentes, a 7 kilómetros del cementerio, y se dedica a cuidar y poner en valor la alta montaña de Mendoza.

Detalló que no sólo robaron las placas de las tumbas, sino que también vandalizaron varios memoriales y hasta se robaron las rejas de ingreso del cementerio. Agregó que en la zona saben quiénes son los que cometen estos delitos, pero que nunca pasa nada con ellos, ya que los detienen y a las pocas horas salen en libertad.

Las Heras respondió por el estado del Cementerio de los Andinistas

Mónica Velázquez es la encargada de la delegación municipal de Uspallata y aseguró a este medio que está al tanto del descuido en el que quedó el histórico cementerio.

"El año pasado cuando entré en enero me encontré con una delegación municipal devastada en todos los sentidos. El personal estaba de vacaciones ya que muchos eran perseguidos por la gestión anterior, pero cuando entré todos regresaron a su labor y no me costó poner el cementerio en condiciones", relató Mónica.

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña 3 El cementerio en la actualidad está en estado de abandono además de haber sufrido el vandalismo de personas que se robaron valiosas placas. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

Este 2025 el panorama cambió e indicó que están con mucho trabajo con operativos de limpieza y veterinaria en Uspallata, además de tener pocos empleados: "Este año por vencerse las licencias, la gente se tenían que tomar vacaciones, además de las fiestas. Por eso no pudimos subir al cementerio en diciembre".

Sostuvo además, que los trabajos estuvieron muy abocados "para levantar un poco Uspallata y alta montaña", y se comprometió a que en los próximos día subirán hasta Puente del Inca para poner el Cementerio de los Andinistas en condiciones.

Historias del Cementerio de los Andinistas

El chaqueño Pedro Cacivio es un apasionado de la montaña mendocina, donde dedica un mes completo para disfrutarla. Hizo un escrito con parte de la historia del Cementerio de los Andinistas, luego de la tristeza que le dio verlo tan deteriorado a principios de enero de este año.

"Originalmente fue un cementerio ferroviario de Puente del Inca, y en 1929 se transformó en el último descanso para los valientes que enfrentaron las montañas. Basil Marden, un británico fallecido en el Aconcagua, fue el primero en ser enterrado aquí, marcando el inicio de un santuario dedicado al andinismo", relató el perito informático.

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña 5 Históricos montañistas que descansan a los pies de Los Andes en el Cementerio de los Andinistas. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

Y su texto sigue: "Desde entonces, acogió figuras legendarias como Mariano Galván, quien desapareció en el Monte Nanga Parbat en Pakistán en 2017, y a Juan Stepanek, un austroargentino recordado como el primer hombre en perder la vida intentando escalar el Aconcagua. Su cuerpo fue rescatado luego de 20 años por una expedición liderada por el teniente primero Valentín Julián Ugarte, quien fue jefe de las expediciones al Aconcagua de 1945, 1946 y 1951, presidente de la Asociación Mendocina de Andinismo y Esquí, y autor del libro Historia del Aconcagua, quien también descansa en el cementerio andinista".

"Entre los pioneros destacados se encuentra el general Nicolás Plantamura, el primer argentino en alcanzar la cima del Aconcagua el 8 de marzo de 1934. Su tumba, adornada con alas de cóndor y placas conmemorativas, es un tributo al espíritu argentino. Otro nombre ilustre es Pablo Franke, primer mendocino en subir al cerro que ahora lleva su nombre, quien desapareció en 1943 mientras escalaba el Tupungato".

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña 7.jpg La tumba de la primera mujer en hacer cumbre en el Aconcagua y su esposo también fue vandalizada en el Cementerio de los Andinistas. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

"Adrianne Bance, la primera mujer en conquistar la cumbre del Aconcagua por la ruta normal en 1940, forma parte de una trágica historia junto a su esposo Hans Georg Link, presidente del Club Andinista de Mendoza. En 1944, una tormenta de nieve impidió su descenso tras que Adrianne sufriera una fractura a 6.900 metros de altura. Ambos perecieron junto a los alemanes Walter Shiller y Albert Kneild, dejando un legado imborrable".

Hoy, este lugar sagrado enfrenta un estado calamitoso. Las placas de bronce y metal fueron robadas y la vegetación desbordada cubre las tumbas, borrando parte de la identidad histórica que representa Hoy, este lugar sagrado enfrenta un estado calamitoso. Las placas de bronce y metal fueron robadas y la vegetación desbordada cubre las tumbas, borrando parte de la identidad histórica que representa

Cementerio del Andinista Puente del Inca alta montaña 4 Las alas de cóndor en el Cementerio de los Andinistas pertenecen al general Nicolás Plantamura, el primer argentino en alcanzar la cima del Aconcagua el 8 de marzo de 1934. Foto: Gentileza Pedro Cacivio

El Cementerio de los Andinistas no es sólo un espacio de descanso para los caídos, es un recordatorio vivo de los sueños y sacrificios que construyeron la rica tradición montañista de Argentina. La negligencia actual es un llamado de atención para preservar este pedazo de historia, asegurando que las generaciones futuras puedan recordar y honrar a quienes dejaron su huella en las alturas El Cementerio de los Andinistas no es sólo un espacio de descanso para los caídos, es un recordatorio vivo de los sueños y sacrificios que construyeron la rica tradición montañista de Argentina. La negligencia actual es un llamado de atención para preservar este pedazo de historia, asegurando que las generaciones futuras puedan recordar y honrar a quienes dejaron su huella en las alturas

"Es urgente que se implemente un plan de protección y mantenimiento para devolverle su dignidad a este santuario. Este lugar, como las historias que guarda, merece ser cuidado con el respeto y el amor que se ganaron quienes descansan en él", concluyó Pedro Cacivio.