El pueblo fantasma en América que hoy es el destino más barato y viral en Instagram

De tragedia a tendencia: el pueblo fantasma que se volvió destino económico y viral en Instagram. Descubrílo ahora y empezá a planificar

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
El pueblo fantasma argentino que se transformó en destino económico e instagrameable. Los que ya fueron recomiendan visitarlo al atardecer.

Foto: Tripadvisor

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, Argentina, emerge un destino que parece sacado de una película posapocalíptica: Villa Epecuén, el pueblo fantasma que tras una catastrófica inundación en 1985 quedó sepultado bajo el agua y fue abandonado por sus habitantes.

Turismo económico y visual en las ruinas

Hoy, cuatro décadas después, sus ruinas se convirtieron en un inesperado destino de turismo alternativo, donde los viajeros encuentran escenarios únicos para fotografías que arrasan en la red social del momento, Instagram. Árboles petrificados, hoteles colapsados y calles desiertas forman un paisaje surreal que atrae tanto a curiosos como a influencers en busca de contenido impactante.

Balneario inundado en Buenos Aires llamado Villa Epecuén.jpg
En 1985 una inundación sumergió por completo al pueblo, obligando a evacuar a los 1.500 habitantes del pueblo.

Lo que alguna vez fue un centro turístico reconocido por sus aguas con propiedades curativas, ahora es un circuito de ruinas que invita a reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y la resiliencia humana.

Además, visitar Epecuén resulta sorprendentemente accesible: se encuentra a solo siete kilómetros de Carhué, con opciones de hospedaje económico y excursiones guiadas que permiten recorrer la zona.

Embed - Pueblo FANTASMA en SudaméricaEpecuénÚNICO, triste pero fascinante

Por qué es tendencia en Instagram

La experiencia combina historia, misterio y estética visual, lo que lo posiciona como uno de los lugares más instagrameables en América. Cada foto tomada allí transmite un aura de melancolía y belleza que convierte al pueblo en un imán para quienes buscan viajes diferentes y memorables.

Si buscas un viaje económico, cargado de emociones y con escenarios que parecen sacados de otro mundo, Villa Epecuén es el próximo destino que deberías sumar a tu lista.

