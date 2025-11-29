El pueblo fantasma en América que hoy es el destino más barato y viral en Instagram

En el corazón de la provincia de Buenos Aires, Argentina, emerge un destino que parece sacado de una película posapocalíptica: Villa Epecuén, el pueblo fantasma que tras una catastrófica inundación en 1985 quedó sepultado bajo el agua y fue abandonado por sus habitantes.
Turismo económico y visual en las ruinas
Hoy, cuatro décadas después, sus ruinas se convirtieron en un inesperado destino de turismo alternativo, donde los viajeros encuentran escenarios únicos para fotografías que arrasan en la red social del momento, Instagram. Árboles petrificados, hoteles colapsados y calles desiertas forman un paisaje surreal que atrae tanto a curiosos como a influencers en busca de contenido impactante.
Lo que alguna vez fue un centro turístico reconocido por sus aguas con propiedades curativas, ahora es un circuito de ruinas que invita a reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y la resiliencia humana.
Además, visitar Epecuén resulta sorprendentemente accesible: se encuentra a solo siete kilómetros de Carhué, con opciones de hospedaje económico y excursiones guiadas que permiten recorrer la zona.
Por qué es tendencia en Instagram
La experiencia combina historia, misterio y estética visual, lo que lo posiciona como uno de los lugares más instagrameables en América. Cada foto tomada allí transmite un aura de melancolía y belleza que convierte al pueblo en un imán para quienes buscan viajes diferentes y memorables.
Si buscas un viaje económico, cargado de emociones y con escenarios que parecen sacados de otro mundo, Villa Epecuén es el próximo destino que deberías sumar a tu lista.