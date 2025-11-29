El pueblo fantasma en América que hoy es el destino más barato y viral en Instagram

Turismo económico y visual en las ruinas

Hoy, cuatro décadas después, sus ruinas se convirtieron en un inesperado destino de turismo alternativo, donde los viajeros encuentran escenarios únicos para fotografías que arrasan en la red social del momento, Instagram. Árboles petrificados, hoteles colapsados y calles desiertas forman un paisaje surreal que atrae tanto a curiosos como a influencers en busca de contenido impactante.

Balneario inundado en Buenos Aires llamado Villa Epecuén.jpg En 1985 una inundación sumergió por completo al pueblo, obligando a evacuar a los 1.500 habitantes del pueblo.

Lo que alguna vez fue un centro turístico reconocido por sus aguas con propiedades curativas, ahora es un circuito de ruinas que invita a reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y la resiliencia humana.