El proyecto que produce 10.000 huevos diarios con gallinas que no viven en jaulas

En la actualidad, la granja alcanza una producción media de 10.000 huevos por día, lo que equivale a unos 330 maples diarios comercializados en la región y su distribución se realiza sin intermediarios a través de logística propia que recorre zonas aledañas hasta la capital, sumado a un local de venta directa al público en Valle Viejo.

Un modelo de crianza de gallinas más presencial

El modelo de crianza de gallinas libres de jaula demanda una mayor atención operativa y presencial. Esta característica convirtió a la firma en uno de los principales motores de empleo privado dentro del municipio de Paclín, un distrito con fuerte predominio del empleo público. La plantilla cuenta con ocho trabajadores fijos más personal temporario contratado para tareas estacionales.

Para optimizar costos y asegurar la cadena de nutrición avícola, la familia puso en marcha en Villa Noriega su propia fábrica de alimento balanceado, Molinos Paclín. La planta no solo autoabastece a las 12.000 ponedoras de la granja, sino que comercializa excedentes a otros productores del NOA, proyectando incluso envíos a escala nacional e internacional.

Certificación de bienestar animal y el salto al mercado nacional

De la mano del asesoramiento en marketing estratégico, la empresa atraviesa un punto de inflexión abocado a construir una identidad de marca propia.

El objetivo central radica en obtener certificaciones de calidad en bienestar animal que permitan ingresar a nichos de consumo específicos, donde los compradores valoran la trazabilidad, el trato ético a las aves y están dispuestos a validar la diferencia de costo respecto a la avicultura intensiva tradicional.