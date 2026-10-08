El pronóstico extendido para Mendoza: días fríos y lluvias para los próximos días

Tanto la Dirección de Contingencias Climáticas como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que los mendocinos deberán mantener el abrigo a mano. Las mañanas serán frías, el cielo permanecerá predominantemente nublado y se registrarán lluvias aisladas en el llano junto a nevadas en Alta Montaña.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Mendoza

El comportamiento meteorológico para los próximos días de descanso mostrará temperaturas acotadas y cobertura de nubes permanente: