Mendoza se prepara para atravesar varios días seguidos de ambiente fresco e inestable. El ingreso de viento desde el sector sur afianzará la presencia de aire frío en toda la región, por lo que las temperaturas máximas difícilmente superen los 18 °C durante gran parte de los próximos días.
El pronóstico extendido para Mendoza: días fríos y lluvias para los próximos días
Las proyecciones de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional anticipan un período prolongado de ambiente fresco, abundante nubosidad y precipitaciones
Tanto la Dirección de Contingencias Climáticas como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que los mendocinos deberán mantener el abrigo a mano. Las mañanas serán frías, el cielo permanecerá predominantemente nublado y se registrarán lluvias aisladas en el llano junto a nevadas en Alta Montaña.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Mendoza
El comportamiento meteorológico para los próximos días de descanso mostrará temperaturas acotadas y cobertura de nubes permanente:
- Viernes 9 de octubre: Se anticipa una jornada fresca con cielo de parcialmente a mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicará entre los 8 °C y 9 °C, mientras que la máxima rondará entre los 15 °C y 17 °C. Existirá probabilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día (de 40% a 70% según el SMN) y vientos de dirección variable.
- Sábado 10 de octubre: Mantenimiento del pulso frío con cielo mayormente nublado. Los termómetros marcarán una mínima de 7 °C a 8 °C y una máxima que apenas llegará a los 16 °C o 17 °C. Se prevén vientos leves del sur y nevadas débiles en la cordillera.
- Domingo 11 de octubre: Se registrará un modesto ascenso en la temperatura máxima, alcanzando entre 18 °C y 22 °C, con mínimas de 8 °C a 10 °C. Sin embargo, persistirá la inestabilidad con presencia de precipitaciones aisladas hacia la tarde o noche y continuidad de nieve en el sector andino.
Tendencia para el inicio de la próxima semana
De cara a la semana entrante, los modelos del Servicio Meteorológico no prevén un cambio brusco de escenario, sino la continuidad del aire fresco en todo el territorio provincial:
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Lunes 12 de octubre: La semana comenzará con cielo de algo a parcialmente nublado, mínima de 8 °C a 9 °C y una máxima de 18 °C.
Martes 13 de octubre: Descenso de las marcas máximas, situándose en apenas 14 °C, con una mínima de 13 °C y cielo cubierto.
Miércoles 14 de octubre: Ambiente fresco e inestable con registros de 12 °C de mínima y 16 °C de máxima.