El presidente de la Liga Argentina por los DDHH golpeó a una empleada de una terminal

Ya del otro lado del mostrador, el hombre se le acerca a la mujer y nuevamente vuelve a gritarle. El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos la golpea en la cabeza con su mano izquierda. "Hija de puta, ¿de qué te reís?", le vuelve a decir.

Una mujer, que presenciaba la discusión, salió a buscar ayuda, la empleada se paró y le pidió a Schulman que se retire del lugar. "¡No me voy una mierda!", responde el hombre nuevamente con un grito.

Video: así fue el golpe que José Ernesto Schulman le propinó a la empleada de la terminal

José Ernesto Schulman pidió disculpas

Tras la viralización del video, el militante kirchnerista escribió una carta de disculpas en la que utilizó lenguaje inclusivo: "A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica".

Y agregó: "Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió".

"Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora", cerró buscando dar una explicación tras violentarse contra la empleada.