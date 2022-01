El presidente de la Asociación de Bioquímicos advierte que el autotest puede dar un falso negativo

gustavo-yapur (1).jpg Gustavo Yapur, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza, detalló las falencias y ventajas del autotest para detectar al Covid-19 que fue aprobado por ANMAT para venderse en las farmacias.

El presidente del cuerpo colegiado, Gustavo Yapur señaló inicialmente que "esto no se trata de una guerra comercial o que los bioquímicos tememos "quedarnos sin negocio". Pero estos dispositivos de autoevaluación tienen un peligro: pueden dar falsos negativos, y esto hará que el infectado se confíe y salga la calle", indicó. contagiando.

"Este tipo de enfermedades, que son infectocontagiosas, no se puede dejar liberados a que los pacientes se diagnostiquen. Esta es una enfermedad en la que si uno no se diagnostica bien se genera el peligro del falso negativo. De esta forma va a salir a contagiar al resto", explicó Yapur.

Las debilidades del autotest

Respecto a los puntos flojos de los autotests, el profesional informó: "Esto pasa con estos tests porque tienen buena sensibilidad pero en una ventana de tiempo muy chica, que es durante los primeros días, donde el paciente se contagia, sobre todo si tiene síntomas. Si pasa del quinto día, o nunca tuvo síntomas, no lo detecta al virus".

El bioquímico aseguró que "si el paciente es asintomático, normalmente no lo detecta al virus este estudio. El test es muy específico, y si sale positivo, seguro que es positivo, en un 95% de certeza, pero se escapan muchos falsos negativos, sobre todo si están fuera de ese rango de días desde que comienzan los síntomas o nunca los tuvieron (sintomáticos)".

Qué pasa con la variante Ómicron

La nueva variante de Covid, la Ómicron, es la que, según las autoridades sanitarias de Mendoza son el 60% de los casos de esta tercera ola. Respecto a ella, Gustavo Yapur señaló: "El Ómicron tiene una baja carga viral; contagias, pero no te da positivo, no lo "engancha" el test, y no sirve para lo que estamos buscando. En estos momentos de tan alta positividad, si se van tres o cuatro positivos no detectados, van a contagiar al resto de la población", aseguró.

Hay otro problema que destaca el especialista en análisis clínicos y propietario de una farmacia: saber sacar bien la muestra a examinar. "Para hacerlos más sencillo, se diseñó para tomar muestras nasales, nada más, y en nariz no hay tanta carga viral. Lo mejor es buscar al virus de forma nasofaríngea, y esto no lo hace, sólo lo hace el test hecho por un profesional, que sabe manipular el hisopo para que llegue hasta la faringe", informó Yapur.

"La idea de aprobar estos sistemas es la de aliviar a los centros de testeos, que están abarrotados. Yo trabajo en el Hospital Carrillo, y estamos superados. De todos modos la Provincia ya ha abierto otros 80 centros de hisopado. Si van a la farmacia a comprar el test, tienen que pagarlo, mientras que los centros públicos son gratuitos" especuló el colegiado.

"El mismo ANMAT dice en la resolución de aprobación del estos autotesteos que "los resultados son orientativos", no son diagnóstico. También dice claramente que un negativo no implica que esté libre de infección. Por eso no tiene sentido gastar la plata en esto, cuando por el mismo costo puede ir a un laboratorio y tener un diagnóstico certero"

Considerando que con este sistema de venta en farmacias de tests, Yapur piensa que "el Estado le está pasando la responsabilidad al ciudadano de diagnosticarse, cuando ese es su rol".

"Lo que se podría haber hecho, ya que la gente está dispuesta a pagar, indicarles que vayan a los laboratorios privados de la cercanía, donde está el bioquímico, o que este vaya a domicilio, y que va a saber decirle si se puede hacer un test rápido, ya que si pasaron cinco días, no tiene sentido hacer el test rápido (antígeno), directamente tiene que hacer una PCR o aislarse", aconsejó el bioquímico que tiene un laboratorio de alta complejidad en el barrio Bombal, de Ciudad.

"Actualmente hay un diagnóstico clínico, de anticuerpos, que son herramientas para diferentes etapas de la enfermedad" señaló.

Detallando los tipos de exámenes para detectar al Covid que hacen los bioquímicos, el presidente del cuerpo colegiado dijo: "Hay dos para determinar si está el virus: el de antígeno, llamado test rápido; y el otro es el PCR que es definitivo, el que da el diagnóstico más certero. Estos dos se hacen con hisopado nasofaringeo".

Luego continuó: "Los otros grupos son los que se detectan en sangre. Se llaman de anticuerpos y también se hacen en el laboratorio. Pero estos son para saber si ya ha tenido la enfermedad o si está inmunizado. También hay otro que es para ver si tengo defensas producto de la vacunación. Así se puede saber si a los seis meses se cayeron las defensas".

Precios estimativos de los test en laboratorios

Con el dato presente, de que los tests de autoevaluación van a costar en la farmacia unos $3.200, se detalla la lista de precios de los testeos en laboratorio:

Tests por hisopado

Test de antígenos (test rápido): $3.000 o $3.200

Test PCR: de $5.000 a $8.000

Test por sangre

IgM o IgG: $2.000 a $2.500

Nota: Los test por hisopados se hacen gratuitos en los servicios públicos