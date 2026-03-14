El piloto de avión batió el récord de velocidad al romper la barrera del sonido

Se trata del día en que un piloto se enfrentó al límite definitivo y rompió la barrera del sonido. En ese instante, no solo se registró un récord de velocidad, sino que se redefinieron los horizontes de lo posible en la aviación, mostrando que el valor, la preparación y la audacia pueden transformar para siempre nuestra relación con el cielo.

Chuck Yeager

El día que un piloto de avión batió el récord de velocidad al romper la barrera del sonido

El 14 de octubre de 1947 no es solo una fecha en los libros de aviación. Es un día que cambió para siempre nuestra manera de entender los límites humanos. Sobre el desierto de Muroc, California, un piloto llamado Chuck Yeager se sentó en la cabina del Bell X1, un avión que parecía más un cohete que una aeronave.