El pedido del PAMI a sus afiliados sobre los pagos extras: qué hacer

Recetas y órdenes médicas: no corresponde que les pidan dinero adicional para entregarlos

Atención médica y prácticas de salud: nadie puede solicitar ningún pago por estas prestaciones

Ante dudas o pedidos de dinero, los jubilados afiliados deben comunicarse con los canales oficiales de PAMI o llamar al 138 "PAMI Escucha y Responde".

PAMI-especialidades-medicas-1 Algunos profesionales y prestadores de PAMI exigen a los jubilados y pensionados el pago de un plus para otorgar turnos o entregar órdenes médicas y los afiliados deben denunciar estas prácticas.

Es muy importante que los jubilados y pensionados hagan la correspondiente denuncia para que estos cobros indebidos no se repitan. PAMI insiste que el único objetivo es garantizar una atención transparente y sin sobrecostos.

Los canales de comunicación para contactarse con el PAMI:

PAMI Escucha y Responde

Escucha y Responde BOT de PAMI en tu WhatsApp

en tu WhatsApp Redes sociales

PAMI Escucha y Responde

PAMI Escucha y Responde es un centro integral de atención telefónica en la que los jubilados y pensionados afiliados pueden realizar consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones. Para recibir atención telefónica, se debe llamar de forma gratuita al 138. La línea se encuentra disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

BOT de PAMI en tu WhatsApp

Con Pame, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp, se puede realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos del médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más las 24 horas desde la comodidad de la casa. Para iniciar una conversación, agendá el número +54 9 11 4370 3138, escribí "Hola" y luego seleccioná una opción del menú.

Redes sociales

Los jubilados y pensionados afiliados se pueden enterar de todas las novedades de PAMI y encontrar información útil sobre los servicios y prestaciones a través de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar.

Para asegurarse de que los canales son oficiales chequeá que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación. Es muy importante saber que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales y que nadie puede cobrar por prestaciones y/o gestiones.