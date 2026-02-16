El pedido del PAMI a sus afiliados sobre los pagos extras: qué hacer

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) les pidió a los jubilados que no realicen pagos extras ya que las prestaciones de la obra social son sin costo para todos los afiliados. Además, indicó dónde se deben comunicar si les niegan la atención o te piden un cobro adicional.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) dio a conocer esta importante información por sus redes sociales ante la gran cantidad de denuncias y les explicó a los afiliados que no realicen pagos indebidos para acceder a consultas, prácticas médicas o recetas.
Los jubilados de PAMI no deben hacer pagos extras para ser atendidos
Las prestaciones de PAMI son sin costo para todos los afiliados y si les niegan la atención o les piden un pago extra, los jubilados deben comunicarse con los canales oficiales de la obra social.
- Recetas y órdenes médicas: no corresponde que les pidan dinero adicional para entregarlos
- Atención médica y prácticas de salud: nadie puede solicitar ningún pago por estas prestaciones
Ante dudas o pedidos de dinero, los jubilados afiliados deben comunicarse con los canales oficiales de PAMI o llamar al 138 "PAMI Escucha y Responde".
Es muy importante que los jubilados y pensionados hagan la correspondiente denuncia para que estos cobros indebidos no se repitan. PAMI insiste que el único objetivo es garantizar una atención transparente y sin sobrecostos.
Los canales de comunicación para contactarse con el PAMI:
- PAMI Escucha y Responde
- BOT de PAMI en tu WhatsApp
- Redes sociales
PAMI Escucha y Responde
PAMI Escucha y Responde es un centro integral de atención telefónica en la que los jubilados y pensionados afiliados pueden realizar consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones. Para recibir atención telefónica, se debe llamar de forma gratuita al 138. La línea se encuentra disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.
BOT de PAMI en tu WhatsApp
Con Pame, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp, se puede realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos del médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más las 24 horas desde la comodidad de la casa. Para iniciar una conversación, agendá el número +54 9 11 4370 3138, escribí "Hola" y luego seleccioná una opción del menú.
Redes sociales
Los jubilados y pensionados afiliados se pueden enterar de todas las novedades de PAMI y encontrar información útil sobre los servicios y prestaciones a través de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram y Facebook como @pami.org.ar y en X como @pami_org_ar.
Para asegurarse de que los canales son oficiales chequeá que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación. Es muy importante saber que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales y que nadie puede cobrar por prestaciones y/o gestiones.