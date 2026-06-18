El Paso Cristo Redentor reabre este viernes tras las nevadas: cómo seguirá el tiempo en alta montaña

Paso Internacional Cristo Redentor Si bien este viernes 19 de junio no hay pronóstico de nevadas, el lunes el frío será intenso: el termómetro puede bajar hasta los -22°C. Foto: Osvaldo Valle

El tiempo mejora en alta montaña pero con frío intenso

El cierre preventivo había sido dispuesto el miércoles por el ingreso de un frente de inestabilidad que dejó nevadas en la zona del túnel internacional.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored para la localidad de Las Cuevas, este viernes mejorarán las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de nuevas precipitaciones durante el día. La temperatura oscilará entre los -16°C y los -4°C, con viento moderado y ráfagas de hasta 34 km/h.

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El sábado continuará estable, aunque con temperaturas aún más bajas, con una mínima prevista de -17°C.

Para el domingo volvería la probabilidad de nevadas, aunque de menor intensidad, mientras que el inicio de la próxima semana se presentaría con tiempo estable, cielo despejado y mínimas que podrían descender hasta los -22°C.

El Paso Pehuenche sigue habilitado

Mientras el Cristo Redentor retomará su funcionamiento normal este viernes, el Paso Pehuenche permanece habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

Desde la coordinación del centro de frontera recordaron que la Ruta Nacional 145 se encuentra transitable, aunque debe circularse con precaución debido a sectores donde continúan trabajos de reparación.

El horario vigente es de 11.30 a 18 para la salida desde Argentina y de 11.30 a 19 para el ingreso al país desde Chile.