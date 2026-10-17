El papa León XIV recibió el alta médica este sábado, cuatro días después de haber sido operado de un tumor maligno en un pulmón.
El papa León XIV recibió el alta tras la cirugía de pulmón y regresó al Vaticano
El buen resultado de los análisis médicos determinó que el papa León XIV recibiera el alta médica durante este sábado. Expectativas por la visita a Sudamérica
El Sumo Pontífice salió del Policlínico Gemelli de Roma pasadas las 10.30 de este sábado, como había anticipado el portal oficial Vatican News.
"Según los análisis de sangre, las radiografías de tórax realizadas esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", indicó la información oficial.
El comunicado lleva la firma de Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica, que realizó la cirugía de pulmón al papa León XIV.
Se le había detectado un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.
Desde Sudamérica se mantiene la expectativa por la anunciada visita del Santo Padre para noviembre.
Mañana, el Angelus desde el Vaticano
Este domingo, el papa León XIV rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, informó el portal oficial Vatican News.
La vuelta del papa León XIV a la actividad aumenta las expectativas por la gira sudamericana organizada para noviembre, que incluye visitas a Argentina, Perú y Uruguay.
Todo dependerá de las recomendaciones de los médicos y especialmente de la decisión del Sumo Pontífice.
Lo extenso de dos viajes en avión desde Roma a Sudamérica y viceversa (27 horas en total) siembran dudas acerca de la posibilidad de que la gira sea reprogramada.
En pocas palabras
- Papa León XIV: recibe el alta médica este sábado tras una cirugía de pulmón por tumor maligno.
- Policlínico Gemelli: el Sumo Pontífice saldrá del hospital romano durante la mañana argentina.
- Visita a Sudamérica: se mantiene la expectativa por su anunciada visita para el mes de noviembre.