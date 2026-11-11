El papa León XIV en la basílica de Luján: ¡Argentina, levántate y camina!

El papa León XIV brindó una misa en Luján ante casi 3 millones de personas.

León XIV y la identidad argentina

El Papa aludió a un tramo de la Biblia que se había leído previamente frente a la basílica, un texto del profeta Isaías. "La lectura -dijo- alude a distintos tipos de terreno (el desierto, la estepa, el monte), todos destinados a cantar la gloria de Dios. Pensemos en este país (...): extensas pampas, numerosos ríos, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y grandes desiertos. Toda la tierra del fin del mundo canta la gloria del Señor".

Y continuó: "Estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación". Para llegar a esa nueva época, el Papa instó a no tener miedo. "Alégrense y sean fuertes con la fuerza que viene del Señor. Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso".

En ese sentido, destacó aspectos positivos de la identidad argentina tal como él la percibió en los últimos días -y probablemente también a través de la estrecha relación que tuvo con su antecesor, el papa Francisco-: "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, con tiempo gratuito para conversar entre mate y mate y una mano tendida para el que lo necesita".

León XIV celebró algunos aspectos de la identidad argentina.

El camino hacia un tiempo nuevo

Entre lo espiritual y la acción concreta, León propuso "un itinerario que consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión".

El primer paso es la reconciliación. "(...) En momentos oscuros, recordemos el sentimiento de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor (...). Así como María, en ese terrible momento, recibió de su hijo una nueva misión, acogiendo en su corazón de madre a toda la humanidad, también nosotros estamos llamados a recibir el abrazo de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad. Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima (...), por aquellos ojos que, al mirar los míos, no quise mirar".

El objetivo de la reconciliación, remarcó, es "generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

Luego habló de la iluminación por medio de la palabra de Dios. "Muchas veces nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura. Dejémonos iluminar por ella. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino".

El tercer paso que planteó el Papa es la comunión. "Cristo mismo nos invita a su mesa y en ella somos bienvenidos todos, especialmente los más necesitados -los pobres, los hambrientos, los enfermos y los presos-, con quienes el Señor se identifica. Precisamente la eucaristía, sacramento de la unidad (...), nos enseña a compartir".

Luego tiró lo que puede haber sido una indirecta para algunos sectores: "La comunión con Cristo no nos repliega en asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos (...). No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor".

También habló de "mirar la vida con ojos de cielo" y de "pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza".

El cuarto paso es el envío a la misión. "Vayan y anuncien -arengó León XIV-, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! ¡Ama!".

El papa oró ante el altar de la basílica de Luján minutos antes de presidir la Santa Misa. Foto: Vatican News.

Por último, León XIV recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la fiesta de la Virgen de Luján. "Guíame en la misión apostólica que Dios me ha encomendado, y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad. Suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión iluminados por la palabra de Jesucristo y cimentados en él, la piedra angular", pidió el Papa a la Virgen.

El posteo de León XIV al despedirse de Argentina. Foto: X.

Poco después, con todo listo para ir a Perú, el Papa posteó el mensaje que reproducimos aquí arriba.