El país que sorprende al mundo con la "diosa de la guerra": un arma que cambia el futuro del combate

Su desarrollo refleja la estrategia de China para posicionarse como potencia militar global y demuestra cómo un vehículo aéreo no tripulado de estas características puede cambiar el futuro de los conflictos entre países. La aeronave combina alcance, capacidad de carga y despliegue masivo de drones, convirtiendo a China en un referente de tecnología bélica avanzada en todo el mundo.

Avion de china (2) China estratégica: El Jiu Tian consolida a China como actor clave en la tecnología militar.

¿Cómo es esta arma de China?

El Jiu Tian simboliza la transformación profunda de la guerra en el mundo, mostrando cómo un solo país como China puede alterar el equilibrio militar global mediante tecnología avanzada.

Su capacidad para saturar defensas aéreas con enjambres de drones convierte a este avión en una amenaza estratégica que obliga a todos los países a replantear sus sistemas de seguridad. Hasta ahora, Estados Unidos e Israel dominaban la tecnología de drones, pero China emerge como un competidor clave en el mundo

Características principales del Jiu Tian

Envergadura de 25 metros y peso máximo de 16 toneladas.

Capacidad para transportar hasta 6 toneladas de municiones y drones.

Vuelo a altitudes de hasta 15.000 metros y alcance superior a 7.000 kilómetros.

Propulsión mediante motor a reacción sobre el fuselaje.

Compartimientos ventrales modulares para distintas operaciones militares.

Puede desplegar hasta 100 drones de forma simultánea y coordinada.

Roles múltiples: ofensiva, defensa de fronteras, rescate e interferencia electrónica.

La “diosa de la guerra” no solo es un avión estratégico, sino también un símbolo del futuro de la guerra: en el mundo, el poder militar ya dependerá de sistemas autónomos y aviones capaces de redefinir el campo de batalla.