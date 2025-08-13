El país de América Latina donde nació el chocolate: ¿Qué nación es el mayor exportador de cacao?

Para estas civilizaciones de América Latina, el cacao no solo era un alimento sino un símbolo sagrado. Los mayas preparaban una bebida amarga llamada xocoatl, que se consumía en ceremonias religiosas, rituales y también como bebida de la nobleza. Los aztecas valoraban tanto el cacao que lo utilizaban como moneda y ofrecían tributos de granos de cacao a sus gobernantes y dioses.

Arbol de cacao (2)

De América Latina al Mundo: ¿Cómo el chocolate se volvió tan famoso?

El cultivo del cacao se desarrolló en las zonas tropicales con clima húmedo y temperaturas constantes, condiciones ideales que hoy en día siguen siendo fundamentales para su producción. Las regiones cercanas al ecuador, con sus selvas lluviosas, ofrecen un ambiente perfecto para que el cacao prospere.

Con la llegada de los europeos a América en el siglo XVI, el cacao fue introducido a Europa, donde inicialmente se consumía como bebida, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el chocolate sólido que conocemos hoy. La innovación en su procesamiento, como la adición de azúcar y leche, transformó el cacao en un producto dulce y popular en todo el mundo.

Según el Statista Cerca del 65% del cacao mundial se cosecha en sólo cuatro países de África Occidental:

Costa de Marfil (38%)

Ghana (12%)

Nigeria (7%)

Camerún (7%)

América del Sur ocupa un distante segundo lugar en términos de volumen, siendo Ecuador y Brasil los principales países productores, con un 10% y un 4% de la producción mundial respectivamente. Si bien América Latina no es el mayor productor la historia y el origen cultural del chocolate siempre se vinculan a la región de América, especialmente a México y las regiones amazónicas.