El nombre de Quino estará en distintos espacios públicos de Guaymallén

En la sesión de este jueves del Concejo Deliberante del departamento, se decidió nombrar Joaquín Salvador Lavado Quino, al nuevo polideportivo ubicado en las calles Estrada y Cangallo. A su vez, la plaza del barrio Torres del Sol, también llevará su nombre.

Quino, nació en el distrito de San José, allí vivió y creció, estudió en la escuela Guillermo Cano, y a sus 18 años viajó a Buenos Aires, en busca de un editor dispuesto a difundir sus trabajos. Es por eso, que hasta el viernes 2 de octubre el departamento estará de luto e izará sus banderas a media asta, en señal de respeto y conmemoración por el fallecimiento del guaymallino, quien murió a los 88 años.

“A todos nos conmocionó la muerte de Joaquín Lavado y queremos rescatar su figura, tan emblemática, como uno de los ciudadanos de Guaymallén más ilustres y más reconocidos a nivel mundial. Sus personajes le han dado a la sociedad una mirada crítica y la han interpretado de una manera que no permite divergencias en cuanto a su persona. No hay persona que no lo tome como ejemplo o que no lo admire por sus obras. Creemos que se merece un reconocimiento mayor en el departamento en el que creció. Es un sentido homenaje ante su partida”, manifestó Évelin Pérez, presidenta del HCD.

El polideportivo que llevará su nombre es un proyecto integral basado en los conceptos de inclusión, funcionalidad e identidad, montado sobre un terreno de 6.618 m2. Cuenta con dos salones de usos múltiples, playón multideporte y natatorio.

Todos los concejales de los distintos espacios políticos apoyaron la iniciativa.