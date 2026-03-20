El Ministerio de Capital Humano terminó con las especulaciones sobre cuándo se iba a pagar la última cuota del Programa Volver al Trabajo, la cartera encabezada por Sandra Pettovello emitió un comunicado en sus redes sociales y confirmó que en abril ANSES les depositará a los beneficiarios por última vez los $78.000.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que Volver al Trabajo termina en abril
Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano oficializó que en abril ANSES pagará la última cuota del Programa Volver al Trabajo
Volver al Trabajo, uno de los planes en los que se transformó el ex Potenciar Trabajo con la llegada de Javier Milei a la presidencia, dejará de ser un cobro automático para reconvertirse en cursos de formación profesional mediante los "Vouchers Educativos".
La última cuota del programa Volver al Trabajo se paga en abril
El Ministerio de Capital Humano comunicó en sus redes sociales que el Programa Volver al Trabajo (VAT) finaliza el 9 de abril.
"Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Las personas inscriptas en el programa han sido notificadas por correo electrónico y por Mi Argentina. Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".
Desde enero el gobierno nacional de Javier Milei comenzó con el proceso de reconversión de Volver al Trabajo hacia los Vouchers Educativos, que están destinados específicamente a la formación en oficios como gasista, electricista, pintura, entre otros. Ya no será un cobro automático y se exigirá un 70% de asistencia a los cursos para mantener el beneficio.
Cómo saber si cobro Volver al Trabajo en abril
Los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo (VAT) van a cobrar los $78.000 por última vez en abril. Para saber si estás habilitado a cobrar el dinero, los beneficiarios deben realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
Volver al Trabajo llega a su fin
El Decreto 198/2024 estableció la creación del programa Volver al Trabajo, a fines de febrero de 2024, y se fijó que el beneficio tenga una duración de 24 meses desde abril de ese año.
En ese entonces, el gobierno nacional de Milei reemplazó al ex Potenciar Trabajo en dos programas, por un lado el mencionado Volver al Trabajo (capacitación laboral para personas de 18 a 49 años) y por el otro, en Acompañamiento Social (asiste a mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos).
Volver al Trabajo tenía como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.
Esto se realizaba a través de la participación de los beneficiarios en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.