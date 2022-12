El mendocino destacado Fabián Concia fue premiado por el Comité Olímpico Argentino por su trayectoria

"Fabián Concia recibió esta distinción por su extenso trabajo en competencias nacionales e internacionales del voleibol", explicaron desde su página oficial las autoridades del Comité Olímpico Argentino -COA-.

► TE PUEDE INTERESAR: Pelé está grave y el ambiente del fútbol vuelve a preocuparse

La premiación a Concia se realizó en el marco de la Cena de Fin de Año del COA, donde se realizó la Entrega de Distinciones Anuales a aquellas personas e instituciones que durante el 2022 desempeñaron acciones o actividades con el objetivo de difundir y promover los valores del Movimiento Olímpico. También se llevaron a cabo reconocimientos por la trayectoria de distintas personalidades del mundo del deporte.

fabian-concia-coa-premiacion.jpg Momento en que Fabián Concia recibe su diploma y premio por su trayectoria en el arbitraje del vóleibol internacional en la cena de la máxima entidad del deporte argentino, el COA.

Un buen reconocimiento para el deporte de Mendoza

Dentro de su habitual perfil bajo, el árbitro que fue el único de nuestro país citado para el último Mundial Masculino (Polonia y Eslovenia 2022) comentó respecto a este halago: "La verdad que fue un honor para mi. Me acompañaron el presidente de la Feva (Federación el Vóleibol Argentino), Juan Sardo, y el secretario Gabriel Salvia, que me saludaron. Esto me llena de orgullo y agradezco a quienes postearon esto y me saludaron en las redes sociales", dijo Fabián Concia.

"Es un orgullo representar con la trayectoria a todos los árbitros del país. Mi madre, que está un poco debilucha se puso muy contenta con el reconocimiento y el diploma, al igual que mi familia. Me acompañó a la cena mi esposa Alejandra (Montivero, también árbitro)", agregó.

Para él fue una sorpresa estar en la premiación del COA, y así lo explicó: "Hace unas dos o tres semana atrás se contactaron conmigo los del Comité Olímpico Argentino. Ya de Feva me habían avisado algo hace unos meses y me dijeron que actualizar mi currículum, porque iban a proponerme para un premio a la trayectoria en el arbitraje argentino. Ya me habían propuesto el año pasado, pero sin respuesta. Este año me llamaron del COA y me informaron que querían premiarme en la fiesta de cierre de año".

fabian-concia-coa-montivero.jpg Matrimonio arbitral. Fabián Concia estuvo acompañado durante la cena de premiación en Buenos Aires por su esposa Alejandra Montivero, también árbitro de vóleibol.

"Fue muy lindo porque se hizo la premiación en una cena, y pude ir acompañado por mi esposa, y me mandaron los pasajes de avión. Lo pasamos muy lindo, en un hotel hermoso. Al retornar nos costó mucho hacer el tramo desde el hotel a Aeroparque, porque justo pasaba la caravana con los jugadores de la selección que ganaron el mundial de fútbol", destacó el también director del colegio de árbitros de la Federación Mendocina de Vóleibol.

► TE PUEDE INTERESAR: Maipú decidió regalar una botella de vino a quienes realicen compras por Navidad en el departamento

Otra sorpresa le deparaba la reunión realizada este pasado lunes por la noche. "Me sorprendió que uno, que es conocido en el ambiente nuestro nomás, el del voley, fuera reconocido. En la cena estuve sentado al lado de un señor, Guillermo Saucedo, que representó en esgrima a Argentina en los Juegos Olímpicos de 1968 y 1972. Cuando me dieron el diploma, me dijo "yo te he visto en la televisión, porque me gusta mucho ver el vóley". Esto me emocionó, porque significa mucho que te reconozcan fuera del ámbito de tu propio deporte", señaló emocionado Fabián.

fabian-concia-coa-saucedo.jpg Fabián Concia posando junto al esgrimista Guillermo Saucedo, quien dijo haberlo visto al mendocino en la televisión, durante una competencia mundialista.

"Fue una cena muy emotiva, estaba la Peque Paretto, Belén Succi, Gabriela Sabatini, Sebastián Crismanich, y Javier Frana, entre otros. Lo más emocionante fue cuando distinguieron a un veterano de Malvinas, Rubén Carballo, que compitió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles '84, dos años después de la guerra. Fue con sus hijos y nietos y toda la gente lo aplaudió de pie", concluyó Fabián Concia, un mendocino destacado en el deporte.