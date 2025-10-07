El kirchnerista Gustavo Correa ganó las elecciones del SUTE y es el nuevo secretario general

Hay que recordar que el SUTE tiene 22.000 afiliados en toda la provincia.

"Los docentes han vuelto apostar por nuestra conducción", manifestó la actual secretaria general, que en la próxima formación del SUTE ocupará otro cargo dentro de la conducción.

Las listas que competían con Correa y la actual conducción del SUTE

La principal competidora que tenía la alianza Azul Naranja y Celeste era la de las listas Ámbar Verde, Dignidad y Frente Grande, quienes conformaban el frente "Trabajadores de la Educación, escuelas de pie". Esta agrupación llevaba a Cristina Raso como candidata a secretaria general, secundada por Valeria Barros –como secretaria general adjunta- y Daniel Álvarez –secretario gremial-

Pero además de estas dos listas, hubo cuatro más que se presentaron: Frente Fuerza Colectiva (listas Roja, Negra, Rosa, Malva y Granate), Frente Creo (lLista Marfil Bordó), Acción (lista Púrpura) y Lista al Frente (Azul y Blanca, responde al oficialismo provincial). No lograron superar a la oficialista.