Trabajadores de la Educación

El kirchnerista Gustavo Correa ganó las elecciones del SUTE y es el nuevo secretario general

Según confirmaron desde el sindicato, la alianza de las listas Azul Naranja y Celeste se impuso en todos los departamentos

Paola Alé
Gustavo Correa es el nuevo titular del SUTE. 

Gustavo Correa, quien era secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Educación ( SUTE), a partir de este martes es el nuevo secretario general del principal gremio docente de la provincia.

Correa es, además, secretario general de la CTA en Mendoza y era quien secundaba a la titular saliente del SUTE, Carina Sedano.

La lista que encabezaba (Azul - Naranja) se unió con la lista Celeste -integrada por la antigua conducción del sindicato docente, entre los que se destacaba Gustavo Maure- formando la alianza "Frente por la Escuela Pública" y según confirmó Sedano, la alianza de Azul - Naranja y Celeste ganó en los 18 departamentos y se quedó con el 50% de los votos.

Hay que recordar que el SUTE tiene 22.000 afiliados en toda la provincia.

"Los docentes han vuelto apostar por nuestra conducción", manifestó la actual secretaria general, que en la próxima formación del SUTE ocupará otro cargo dentro de la conducción.

Las listas que competían con Correa y la actual conducción del SUTE

La principal competidora que tenía la alianza Azul Naranja y Celeste era la de las listas Ámbar Verde, Dignidad y Frente Grande, quienes conformaban el frente "Trabajadores de la Educación, escuelas de pie". Esta agrupación llevaba a Cristina Raso como candidata a secretaria general, secundada por Valeria Barros –como secretaria general adjunta- y Daniel Álvarez –secretario gremial-

Pero además de estas dos listas, hubo cuatro más que se presentaron: Frente Fuerza Colectiva (listas Roja, Negra, Rosa, Malva y Granate), Frente Creo (lLista Marfil Bordó), Acción (lista Púrpura) y Lista al Frente (Azul y Blanca, responde al oficialismo provincial). No lograron superar a la oficialista.

