El joven que fue tragado y escupido por una ballena dio su testimonio sobre lo vivido

Adrián Simancas se encontraba junto a su padre en el Estrecho de Magallanes, cerca del Faro San Isidro y a metros de la Bahía El Águila, en Punta Arenas y, tal como narró y mostró Diario Uno en su artículo periodístico, fue tragado por una ballena, lo cual fue registrado en un video grabado por su padre.

El joven dio su testimonio sobre lo vivido

Simancas habló con el magazine "Tu día" de Canal 13 (Chile) y expresó que la situación es "bastante impactante", mientras que narró lo sucedido: "Siento algo como azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo, pensé que me había comido".