El IPV construirá viviendas bioclimáticas en un proyecto financiado por el BID

"Esta no es la primera licitación que se hace en construcción en seco" explicó a UNO Damián Salamone, uno de los directores del IPV.

Este proyecto contempla la construcción de 16 viviendas, cuyo diseño toma en cuenta las condiciones del clima, aprovecha los recursos disponibles para disminuir impactos ambientales y reduce los consumos de energía, asegurando la calidad de vida de los habitantes.

El proyecto cuenta con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y será desarrollado y administrado por el IPV en el marco de la línea GEF. Se llevará adelante en terrenos ubicados en el barrio Aguaribay del departamento de Junín.

Desde marzo de 2018 la Nación firmó el decreto con el que se consideró al sistema steel frame (o construcción en seco) una construcción tradicional más por lo que IPV comenzó a aceptar esta alternativa de sistema constructivo siempre y cuando cumplieran con todos los requerimientos impuestos por los municipios. El sistema se basa en estructuras metálicas, con paredes conformadas por diversas capas de materiales como la lana de vidrio, poliestireno expandido o yeso, entre otros.

Con este sistema se puede levantar una casa de no muy grandes dimensiones en poco menos de dos meses, cuando lo tradicional para ese tipo de viviendas puede llegar a los seis meses. Además hay dos puntos muy fuertes que caracterizan al sistema steel frame en este aspecto: uno es que no utiliza agua, por lo que se lo llama construcción en seco, y la otra característica que lo resalta es que casi no genera residuos.

Características de las viviendas

En la página del Gobierno de Mendoza explican sobre las viviendas bioclimáticas que se están licitando que el prototipo GEF requiere que se tengan en cuenta ciertos lineamientos arquitectónicos. Uno de ellos es orientar los espacios principales de la vivienda al norte, girándola según la orientación del terreno.

Por otra parte, para la construcción de las viviendas se deberán utilizar nuevas tecnologías. Es por eso que se ha contemplado la utilización del SteellFraming como sistema constructivo, lo que representa una innovación tecnológica óptima para zona sísmica, con menor espesor de muro, reportando más espacio interior.

En cuanto a la cubierta de techo, se realizará con paneles modulados livianos de chapa con aislación térmica incorporada dándole protección a la envolvente. Esto permite además, por su forma, la incorporación de sistemas de generación de energía solar térmica y fotovoltaica.

Otra característica requerida es la flexibilidad, es decir que la distribución interna permite la adecuación de los ambientes a las necesidades familiares tan solo con la remoción de tabiques internos.

Respecto de las estrategias bioclimáticas, las viviendas podrán conservar el calor en los meses de invierno, lo que se logra gracias a la orientación, a la envolvente aislada térmicamente, tanto en muros como en cubierta, y a la carpintería con doble vidriado hermético (DVH).

En verano, la protección y control solar se logra mediante envolventes aisladas térmicamente, aleros y una pérgola con vegetación de especies caducas. Y el enfriamiento se produce mediante la incorporación de aventanamiento que permite ventilación cruzada para renovación del aire.

Además, se han incorporado las siguientes tecnologías que favorecen el aprovechamiento energético:

Energía solar térmica, colectores de placa plana, para la producción de agua caliente sanitaria (ACS).

Energía solar fotovoltaica mediante módulos fotovoltaicos con medidores bidireccionales.

Sensores permanentes para medición y monitoreo, que medirán los consumos energéticos durante un año, realizando comparativos con los diferentes niveles de resolución bioclimática por cuenta del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)

Las empresas interesadas en ejecutar este proyecto podrán encontrar los pliegos licitatorios en la página web del IPV o en el Portal de Compras de la Provincia. Las ofertas serán recibidas en la institución hasta el 24 de enero de 2022 a las 9.30. A las 10 de ese mismo día se realizará la apertura de sobres.

