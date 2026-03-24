El helicóptero que planea adquirir el Ejército argentino para dar un salto sin precedentes hacia la aviación del futuro

La elección de este helicóptero no solo refuerza la colaboración con Estados Unidos y la Guardia Nacional de Georgia, sino que también responde a la urgente necesidad de reemplazar helicópteros Huey y Huey II, envejecidos y limitados en capacidad desde hace décadas. El modelo aporta versatilidad para misiones de transporte, evacuación médica, reconocimiento, apoyo logístico y operaciones especiales, convirtiéndose en una plataforma integral tanto para lo militar como para la protección civil.

UH-60 Black Hawk

Como es este helicóptero

En un país donde los accidentes naturales, las emergencias y la geografía compleja pueden poner a prueba cualquier plan logístico, la Aviación de Ejército de Argentina enfrenta un desafío. Contar con helicópteros capaces de llegar rápido, transportar personas y equipamiento, y adaptarse a cualquier misión. Es aquí donde el UH-60 Black Hawk entra en escena, como el candidato ideal para inaugurar lo que el Ejército llama núcleo de modernidad.

Este helicóptero no es solo un avión con alas rotatorias, es una plataforma diseñada para operar en condiciones extremas, capaz de cumplir tareas que los viejos Huey y Huey II ya no pueden cubrir. Su importancia radica en la combinación de potencia, versatilidad y tecnología, que permite tanto operaciones militares como asistencia en emergencias civiles.

Características clave del UH-60 Black Hawk :