En los últimos años, el Ejército de Argentina inició un proceso de evaluación para renovar su flota de helicópteros, con la mirada puesta en modelos más versátiles, eficientes y adaptados a misiones contemporáneas.
El helicóptero que planea adquirir el Ejército argentino para dar un salto sin precedentes hacia la aviación del futuro
El helicóptero que planea adquirir el Ejército argentino modernizará la flota y permitirá misiones más rápidas, seguras y versátiles en todo el país
Entre las opciones analizadas aparece un helicóptero moderno que representa un salto significativo frente a sistemas heredados de décadas anteriores. En este sentido, la modernización militar avanza al ritmo de la tecnología.
El helicóptero que planea adquirir el Ejército argentino para dar un salto sin precedentes hacia la aviación del futuro
El protagonista de esta transición podría ser el UH-60 Black Hawk, un helicóptero de asalto estadounidense que se perfila como el candidato ideal para poner en marcha lo que el Ejército denomina núcleo de modernidad. Este concepto busca replicar el éxito de programas anteriores, como el de los blindados TAM 2C-A2 o los camiones Unimog U4000, incorporando inicialmente unidades clave que marquen la pauta de un programa plurianual de actualización tecnológica y operativa.
La elección de este helicóptero no solo refuerza la colaboración con Estados Unidos y la Guardia Nacional de Georgia, sino que también responde a la urgente necesidad de reemplazar helicópteros Huey y Huey II, envejecidos y limitados en capacidad desde hace décadas. El modelo aporta versatilidad para misiones de transporte, evacuación médica, reconocimiento, apoyo logístico y operaciones especiales, convirtiéndose en una plataforma integral tanto para lo militar como para la protección civil.
Como es este helicóptero
En un país donde los accidentes naturales, las emergencias y la geografía compleja pueden poner a prueba cualquier plan logístico, la Aviación de Ejército de Argentina enfrenta un desafío. Contar con helicópteros capaces de llegar rápido, transportar personas y equipamiento, y adaptarse a cualquier misión. Es aquí donde el UH-60 Black Hawk entra en escena, como el candidato ideal para inaugurar lo que el Ejército llama núcleo de modernidad.
Este helicóptero no es solo un avión con alas rotatorias, es una plataforma diseñada para operar en condiciones extremas, capaz de cumplir tareas que los viejos Huey y Huey II ya no pueden cubrir. Su importancia radica en la combinación de potencia, versatilidad y tecnología, que permite tanto operaciones militares como asistencia en emergencias civiles.
Características clave del UH-60 Black Hawk :
- Motor potente y confiable: diseñado para operar con alta eficiencia incluso en terrenos montañosos o climas extremos. Esto permite transportar tropas y cargas sin limitarse por altitud o temperatura.
- Capacidad para hasta 11 personas (piloto incluido): facilita operaciones de evacuación, transporte de equipos o despliegue rápido de fuerzas en cualquier punto del país.
- Cabina y aviónica moderna: sistemas avanzados de navegación y comunicación permiten vuelos nocturnos, en condiciones meteorológicas adversas, y coordinación precisa con otros vehículos o unidades militares.
- Versatilidad operativa: puede realizar asalto, transporte logístico, evacuación médica, búsqueda y rescate, operaciones especiales y apoyo humanitario. Esta adaptabilidad es crucial para un país con territorios tan diversos como Argentina.