El Gobierno lanzó la licitación para que el Malvinas vuelva a ser escenario del hockey sobre césped de élite

estadio malvinas argentinas hockey sobre cesped La inversión prevista para recuperar el sintético de hockey sobre césped del Malvinas es de $590 millones. Interesados en la obra tienen que acudir a una visita obligatoria.

La obra para la cancha de hockey del Malvinas

Según explicaron desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cancha tiene fallas estructurales de drenaje y, además, hay que cambiar el césped.

Las empresas interesadas en realizar esas mejoras deberán concurrir a la visita de obra que se realizará el 13 de enero, a las 10, en el estadio Malvinas Argentinas. Asistir será condición sine qua non para la oferta.

“El deterioro actual y la acumulación de agua en sectores clave impedían el desarrollo normal de la actividad deportiva”, reconocieron desde Gobierno al anunciar el llamado a licitación.

El proyecto de recuperación de la cancha de hockey sobre césped contempla, en un plazo de obra de 150 días corridos, una intervención profunda que incluye la demolición de la base actual y la construcción de una nueva infraestructura.

Para ello, dijeron, será necesario retirar totalmente el césped sintético y la base amortiguadora de impactos (shock-pad) y reemplazarlos por nuevos.

Para mejorar el drenaje de la cancha, se construirán nuevas canaletas perimetrales de hormigón y se hará una revisión integral del sistema de riego (manual y automatizado). Y, además, se construirá una nueva carpeta asfáltica con impermeabilización avanzada que constituirá una base de alta precisión.

Que el hockey sobre césped mendocino vuelva al mundo

las leonas en mendoza hockey sobre cesped 2013 ¿Te acordás? Esta imagen es de 2013, cuando Las Leonas salieron campeonas del Panamericano que se jugó en el Malvinas Argentinas.

El objetivo de la obra es, lisa y llanamente, que Mendoza vuelva a ser considerada para ser sede de torneos de gran escala como el Champions Trophy o de encuentros de las selecciones nacionales de hockey sobre césped, Las Leonas o Los Leones.