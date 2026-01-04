Dando respuesta al pedido de miles de deportistas mendocinos, el Gobierno anunció que recuperará la cancha de hockey sobre césped del estadio Malvinas Argentinas.
El Gobierno lanzó la licitación para que el Malvinas vuelva a ser escenario del hockey sobre césped de élite
Antes de que cerrara el año, el Ministerio de Natalio Mema anunció el proyecto de puesta en valor de la cancha de hockey sobre césped del Malvinas Argentinas
Con una inversión de $590 millones, Mendoza puede volver estar en el radar del mundo y, especialmente, asegurarse la homologación de la Federación Internacional de Hockey (FIH) para que se disputen partidos de élite en la provincia, como pasaba años atrás.
Para poder empezar las obras, el Gobierno llamó a licitación para el 22 de enero. La publicación se realizó días atrás en el Boletín Oficial.
La obra para la cancha de hockey del Malvinas
Según explicaron desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, la cancha tiene fallas estructurales de drenaje y, además, hay que cambiar el césped.
Las empresas interesadas en realizar esas mejoras deberán concurrir a la visita de obra que se realizará el 13 de enero, a las 10, en el estadio Malvinas Argentinas. Asistir será condición sine qua non para la oferta.
“El deterioro actual y la acumulación de agua en sectores clave impedían el desarrollo normal de la actividad deportiva”, reconocieron desde Gobierno al anunciar el llamado a licitación.
El proyecto de recuperación de la cancha de hockey sobre césped contempla, en un plazo de obra de 150 días corridos, una intervención profunda que incluye la demolición de la base actual y la construcción de una nueva infraestructura.
Para ello, dijeron, será necesario retirar totalmente el césped sintético y la base amortiguadora de impactos (shock-pad) y reemplazarlos por nuevos.
Para mejorar el drenaje de la cancha, se construirán nuevas canaletas perimetrales de hormigón y se hará una revisión integral del sistema de riego (manual y automatizado). Y, además, se construirá una nueva carpeta asfáltica con impermeabilización avanzada que constituirá una base de alta precisión.
Que el hockey sobre césped mendocino vuelva al mundo
El objetivo de la obra es, lisa y llanamente, que Mendoza vuelva a ser considerada para ser sede de torneos de gran escala como el Champions Trophy o de encuentros de las selecciones nacionales de hockey sobre césped, Las Leonas o Los Leones.