El director de OSEP pronosticó que después de "dos o tres semanas" bajarán las internaciones por Covid

El director de la OSEP, consultado por Diario UNO, consideró que no sería apropiado definir la situación como un "colapso" dado que eso sucede cuando el sistema no tiene respuesta y no se puede hallar una solución. En el caso actual de la provincia de Mendoza, entiende Funes que lo hay es un "estrés" del sistema y que "alarmar a la población de OSEP no ayuda".

Carlos Funes-director de OSEP.jpeg El director de OSEP, Carlos Funes, afirmó que "una denuncia como la de Iturbe hace creer que todo está mal y no es así"

"El hospital está en un 95% de ocupación y, por momentos, la guardia está saturada al 100% pero eso se da porque es el primer hospital que recibe a los pacientes y de allí, si es necesario, se los deriva a otros", explicó Funes, quien sí reconoció en que la demora en el hallazgo de una solución puede ser de hasta 12 horas en algunos casos. "A veces se solucionará en dos horas, a veces en cuatro y otras en 12 pero siempre se soluciona", dijo respecto de la necesidad de camas que reclaman los pacientes.

Lo que sí advirtió Funes como particularidad es que en esta etapa de la pandemia, a diferencia de lo que sucedía en otras olas, "las personas que llegan a la guardia no lo hacen en una situación desesperante, sino que, en su mayoría, solo necesitan una cama común".

"Y de ser necesario oxígeno -explica- en la guardia hay un llamado sector crítico con dos camas UTI". Esto vino como respuesta a que Iturbe declaró que "el panorama es desolador y hay pacientes intubados dentro del servicio de guardia".

Rodrigo Dominguez claudia iturbe y daniel jimenez.jpg Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, recibió la denuncia de los profesionales afiliados, realizó dos visitas al Hospital El Carmen, y denunció severos problemas para los internados por Covid y el personal.

Lo que también denunció la secretaria gremial fue el estado de las instalaciones del Hospital del Carmen. "Hay ambientes sin ventilación, desperfectos en el aire acondicionado y un deterioro alarmante en las instalaciones", dijo.

Funes reconoció tener "una deuda en la mejora edilicia", aunque- dijo- "no hemos tenido tiempo" de realizar los arreglos porque para hacerlos sería necesario cerrar sectores.

Sobre la poca oferta de profesionales ante la alta demanda diaria del hospital, el director de OSEP aseguró que se debe a que "hay personal con licencia porque se merecían un descanso".

El descenso de la tercera ola de Covid

En las últimas 48 horas, en Mendoza reportaron oficialmente 23 muertes por Covid, de las cuales 10 se dieron en ese lapso y otras 13 en días anteriores.

El número alertó a la población pero la ministra explicó que "la cantidad de fallecidos está relacionada con la cantidad de contagios".

Y aclaró que "si uno ve en número relativo en porcentaje la cantidad de fallecidos en relación a la cantidad de personas que se contagian, la letalidad de esta variante es menor, estamos en 1,8%, cuando estos números en la variante anterior Manaos fue del 2,8%".

En igual sentido se pronunció Funes, quien agregó además que "la vacuna fue la que atenuó la situación". Para ejemplificar, en el Del Carmen, "los pacientes que han fallecidos o no tenían vacunas, o tenían el esquema completo o alguna comorbilidad".

Lo que sí ha ido bajando es la cantidad de casos positivos de Covid, en consonancia con las especulaciones que se hacían desde el ministerio de Salud a principios de la tercera ola, cuando se entendía que hacia febrero comenzaría a descender.

Esta baja, dice Funes, recién se verá reflejada en el número de internaciones hacia fines de febrero: "Todavía nos quedan dos o tres semanas fuertes de internación", advirtió.