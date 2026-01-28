El detalle en el melón que pocos notan: indica que la fruta está dulce y a punto

Por lo general, es el vendedor el que termina definiendo el melón que se lleva la gente, apelando a su experiencia. Pero no está de más conocer cómo elegir bien un melón, para garantizar el mejor sabor y llevar a casa una fruta de primera calidad.

Estas son algunas de las pistas que siempre hay que tener presentes para elegir un melón exquisito y saborear a cualquier hora del día.

fruta-melon1

Fruta dulce y a punto: cómo elegir el mejor melón

El melón, que a diferencia de la sandía no se cala para probar si está bueno sin acudir a la intuición, puede ser una caja de sorpresas cuando una persona lo abre.

fruta-melon

Es por eso que no está demás conocer cómo darse cuenta si un melón está realmente bueno, apoyados por la vista, el tacto y el olfato: