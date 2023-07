El coordinador del Paso a Chile y los prestadores presionan para habilitar el turismo interno

Es que desde el Gobierno Nacional se decidió que no se habilitara en tránsito hacia alta montaña para el turismo interno durante este fin de semana, sino a partir del martes 11 de julio.

Sin embargo, desde este viernes se abrió un canal de diálogo entre los prestadores y el coordinador del Sistema Internacional Cristo Redentor, Daniel Galdeano, porque existe la posibilidad de habilitar la subida hasta Las Cuevas para el turismo interno, este domingo. Pero remarcó que solo es eso: una posibilidad.

corte de ruta 7 corredor internacional Chile 2.jpg Prestadores muy enojados por la imposibilidad que el Gobierno Nacional determinó para dejar que los turistas suban a alta montaña este fin de semana.

De qué depende que se habilite el paso a Chile para turistas

Desde que se supo que se habilitaría el paso a los camiones varados, pero que no podrían subir a alta montaña los turistas, los prestadores decidieron encarar una protesta.

Por esta razón, unos 20 de ellos se reunieron y cortaron media calzada de la ruta internacional y aseguraron que no se moverían de allí hasta que concurriera un funcionario nacional.

Daniel Galdeano confirmó a este diario que se va a reunir este sábado 8 de julio con los prestadores, con la intención de buscar con ellos una solución.

Sin embargo, todo depende de que se pueda modificar una resolución que emitió la secretaría de Transporte de la Nación.

Mientras no se logre esto, la habilitación no podrá realizarse. De todas maneras Galdeano aseguró que se está haciendo un esfuerzo pero no se puede pasar por encima de las autoridades nacionales.

Un fin de semana clave para el turismo interno

Para los prestadores turísticos, este es un fin de semana clave en Mendoza. Esto porque se dan una serie de coincidencias importantes.

En primer lugar, hay un gran despliegue de visitantes por el emblemático partido de rugby entre los Pumas y los All Blacks, que será esta noche. Muchos de esos turistas habían realizado reservas para visitar la montaña, donde comenzó a acumularse nieve, aunque en pocas cantidades.

Por otra parte, tal y como lo Matías Cortizo -otro de los prestadores que realizan la protesta- en Radio Nihuil, este es el comienzo de las vacaciones de invierno, y mucha gente viene solo por el fin de semana, por lo tanto, significa una gran pérdida de dinero no habilitar el paso, más allá de Uspallata.

El caso de Eduardo Soler es similar. Él posee la conseción del parque de nieve Los Puquios y aseguró que habilitará igual su emprendimiento turístico este fin de semana, a pesar de la imposibilidad de subir.

Por estas circunstancias intervino el presidente de la Cámara de Turismo, Arturo González ante las autoridades provinciales, pero la respuesta es la misma: la decisión depende de poder modificar la resolución de Nación.

Hasta que esto no se resuelva, la situación no se podrá destrabar.