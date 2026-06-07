El británico que recolectó 70.000 semillas del Amazonas y cambió la economía mundial

En 1876, Wickham recolectó aproximadamente 70.000 semillas en la región amazónica de Brasil y las envió a los Jardines de Kew, en Londres. Desde allí, una parte fue germinada y posteriormente trasladada a colonias británicas en Asia, especialmente en Malasia y Ceilán (actual Sri Lanka), donde las condiciones climáticas resultaron altamente favorables para su cultivo intensivo.

El caucho natural, obtenido del látex del Hevea brasiliensis, se había convertido en un material esencial durante la Revolución Industrial tardía. Su elasticidad y resistencia lo hicieron indispensable para la fabricación de neumáticos y componentes industriales. Hasta ese momento, la producción mundial dependía casi exclusivamente de la extracción en la selva del Amazonas, lo que mantenía altos los precios y generaba una economía regional muy particular en Brasil.

_Wickham recolectó aproximadamente 70.000 semillas (1)

Del Amazonas a Asia

Sin embargo, la introducción del cultivo en plantaciones asiáticas transformó completamente ese escenario. Las plantaciones coloniales permitieron una producción más eficiente, controlada y masiva, reduciendo los costos y desplazando progresivamente la centralidad amazónica en el mercado global del caucho.

Este cambio alteró rutas comerciales, reconfiguró economías locales y consolidó nuevas dinámicas de poder económico entre Europa y sus colonias en Asia.

El episodio también abrió un debate histórico sobre la biopiratería, un concepto que hoy se utiliza para describir la apropiación de recursos biológicos y conocimientos tradicionales sin consentimiento ni beneficio para los países de origen. En el caso del caucho, la transferencia de semillas no solo significó un avance agrícola, sino también una pérdida estratégica para la economía amazónica de la época.