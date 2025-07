El afortunado que aún tenga negativos de fotografías, tiene un tesoro: por qué y cómo convertirlos en cortina

De seguro recordarás antes de que llegaran las cámaras digitales y, ahora, los smartphones, para ver la foto no había más remedio que esperar la llegada de las copias. Entonces advertíamos que la imagen estaba movida; que esta otra había salido fuera de foco, o que en aquella le habíamos cortado las manos, la frente o los pies a nuestros pobres retratados, de suyo mal iluminados, cuando no con ojos rojos o pestañeando. Y claro, no te enterabas de eso hasta una o dos semanas después, cuando te entregaban las copias en papel.

Pero como todo eso ya paso de moda con las nuevas tecnologías, lo único nostálgico que nos queda es que algunas personas guardan esos negativos. En este caso, gracias al reciclaje podemos convertirlos en una cortina artística y original, se ha vuelto tendencia entre los amantes del estilo retro. Te contamos por qué es bueno conservarlos y cómo convertirlos paso a paso en una decoración.