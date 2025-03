El actor mendocino que conquista las pantallas con la serie "Espartanos" 

"Teníamos confianza y estuve siempre tranquilo. Al mes me llamaron porque había quedado para interpretar a Tomi, el protagonista. Fue un sueño cumplido, algo que anhelé desde que empecé a actuar. Por fin se me daba un proyecto de esa magnitud", expresó.

"Además, no era un proyecto común, sino una increíble historia real", agregó.

Tomi, su personaje, entra a la cárcel por un "negocio". "Es inteligente y afectivo. Solo necesitaba que alguien le pusiera un límite y lo ame de verdad. Al principio no le cae bien que se forme el equipo de rugby, luego empieza a conocer a Coco, se suma al equipo, y se convierte en el capitán", dijo Lautaro.

El rugby hizo que los presos dejen de consumir lo que él vendía. "Luego sufre una tragedia, hace un click y cambia", relató.

Espartanos le dio una oportunidad a muchos jóvenes

Para Lautaro, uno de los aspectos más importantes de Espartanos fue la oportunidad que brindó a muchos jóvenes que venían "peleando" en el mundo de la actuación desde hace tiempo.

"La serie les dio esa posibilidad incluso a chicos que no son actores. En lo personal, fue un gran reconocimiento y estoy agradecido por la confianza. A los directores Sebastián Pivotto y Leo Rodríguez solo tengo palabras de gratitud porque yo no era lo suficientemente conocido", confesó.

Lautaro Zera3.jpg

"Celebro todo eso porque soy un pibe de Lavalle, Mendoza. Nadie sabe dónde queda ese departamento. En un capítulo me puse una camiseta del club de Lavalle, donde jugué al fútbol hasta los 15 años. Fue mi manera de mostrarle al mundo de dónde vengo", reflexionó.

Muchos chicos y chicas que actúan y sueñan con este mundo pueden llegar lejos y demostrar que las oportunidades existen, dijo.

"No puedo dejar de mencionar el gran apoyo de mi familia, incluidos mis tíos y todos los que confiaron en mí", concluyó.

El rodaje para Disney Plus y la vida del actor

Después del rodaje, el trabajo de este joven lavallino continuó. Filmó otra serie para Disney Plus, Las Reglas del Boxeador, que se estrenará este año. También participó en la película Miss Carbón, una historia real que posiblemente vea la luz en 2025.

"No puedo pedir más. Estoy muy contento con lo que me ha ido pasando. Este es un trabajo que no es regular: hay momentos con laburo y otros con casi nada. Por eso valoro esta oportunidad, la más grande de mi carrera".

Un actor que vio el teatro por primera vez en su escuela de Lavalle

"Tuve teatro por primera vez en la escuela, en segundo año del secundario. Me encantó desde un principio. Siempre fui de cantar, de hacer cosas artísticas. Cuando tuve todo eso concentrado en una clase, lo disfruté muchísimo. Era un lugar donde me expresaba libremente", recordó.

Su profesor organizó la participación del colegio en los Juegos Culturales Evita. "Se podía participar con una obra de teatro y me presenté junto con mi mejor amigo y tres compañeros más. Competimos en Mendoza representando a Lavalle y ganamos como mejor obra", rememoró.

Lautaro nunca olvidará el aplauso del público en el espacio cultural Julio Le Parc y, especialmente, el premio que recibió: un viaje a Mar del Plata para realizar talleres de teatro.

"Creo que cuando terminó esa función me decidí por esta profesión, a pesar del miedo, los nervios y la ansiedad", señaló.

Para él, que aún no tenía definido su futuro, aquella presentación fue clave. "Empecé un camino de búsqueda, de dónde estudiar y demás, y me formé en Mendoza en diferentes talleres y en una escuela de comedia musical", recordó. Mencionó al "Flaco" Suárez como un gran apoyo al inicio de su carrera teatral.

Una vida actoral: de Lavalle a Buenos Aires

"Más tarde quise mudarme a Buenos Aires porque siempre fui fan de las películas y novelas argentinas, y mi sueño estaba ahí", reflexionó.

Toda su familia lo "bancó" a muerte. Estudió en la Universidad Nacional de Artes, en la compañía teatral Timbre 4 y luego con maestros como Alejandro Catalán, Laila Duhalde y Claudio Tolcachir.

"Paso a paso, siempre estudiando y haciendo castings", dijo. Mencionó a Laura Andino como su persona de confianza. "Mi representante y quien me ha ayudado muchísimo. Hoy somos como familia y, además de ser mi representante, es mi asesora artística".

Lautaro Zera4.jpg

"Con ella charlo todo, comparto y consulto. Me cuida en este sentido", agregó.

Su primer casting fue para El Reino. "Estaba en Mendoza por la pandemia, hice la prueba y quedé para un personaje muy chiquito. Creo que allí empezó la cadena. El director me conoció y empezó a recomendarme. Fui quedando siempre en papeles menores", evocó.

En síntesis, el recorrido teatral de Lautaro

Series: El Reino (2021), El Marginal 4 (2022), Espartanos (grabada en 2022, estrenada ahora) y Las Reglas del Boxeador (grabada en 2023, estreno este año).

Cine: Empieza el Baile (2023), El Agrónomo (2024) y Miss Carbón (grabada en 2024, estreno posible este año).

Novela: La 1-5/18 (2021, de Polka).

¿De qué trata "Espartanos: Una Historia Real"?

"Espartanos: Una Historia Real" relata la hazaña de Eduardo "Coco" Oderigo, quien fundó Los Espartanos, el primer equipo de rugby carcelario en Argentina. A pesar de las dificultades y la oposición, Coco creyó en el poder transformador del deporte. La serie muestra cómo, mediante valores como la solidaridad, la disciplina y el trabajo en equipo, el rugby permitió a los reclusos encontrar una vía para su redención personal.

Eduardo Oderigo, abogado penalista con una carrera en el Poder Judicial y un amor profundo por el rugby, decidió en 2009 usar su pasión para hacer una diferencia en la vida de los reclusos. Comenzó entrenando a un grupo reducido de internos en la Unidad Penal N°48, y con el tiempo este pequeño grupo se convirtió en Los Espartanos. Hoy, el modelo se replicó en 68 unidades carcelarias de Argentina, Chile, El Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay.

El elenco y la participación de exjugadores de Los Pumas

El elenco de Espartanos: Una Historia Real cuenta con la participación de Juan Leguizamón (Tatu) y Javier Ortega Desio (Bebe), exjugadores de la selección argentina de rugby, quienes aportan su experiencia y conocimiento del deporte. La serie se divide en ocho capítulos, disponibles desde hoy en Disney Plus.

Lauti zera.jpg

Para mantener la autenticidad, se realizaron audiciones con ex-Espartanos y personas con experiencia carcelaria, quienes se unieron a actores profesionales en la serie. Esta mezcla aportó una capa de realismo y emoción a la historia.

El exjugador de rugby Agustín Pichot, en su rol de productor ejecutivo, fue clave para garantizar que el mundo del rugby se retratara de forma fiel. Su participación, junto con la de los ex-Pumas Leguizamón y Ortega Desio, aportó la perspectiva profesional necesaria para reflejar el deporte con precisión.