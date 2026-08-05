Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.
El acertijo que casi todos responden mal al primer intento: en cuánto tiempo cuatro personas cruzan al otro lado del río
El cerebro se pone a prueba frente a acertijos comunes donde la respuesta solo sale a la luz si se presta atención y se hace uso de la lógica. ¿Podrás resolver este?
Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.
El acertijo para despistados: ¿podrás resolverlo?
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?
En este caso, el desafío dice: cuatro personas deben cruzar un puente colgante por la noche. Solo tienen una linterna y el puente solo aguanta a dos personas a la vez. Cualquier grupo que cruce necesita llevar la linterna. Las cuatro personas caminan a distintas velocidades:
- Persona A tarda 1 minuto en cruzar.
- Persona B tarda 2 minutos en cruzar.
- Persona C tarda 5 minutos en cruzar.
- Persona D tarda 10 minutos en cruzar.
Cuando dos personas cruzan juntas, caminan al ritmo de la más lenta. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que las cuatro personas crucen al otro lado?
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Pero, si aún no descifras la posible respuesta, te damos una pista: la tentación es usar a la Persona A (la más rápida) para ir y volver llevando la linterna siempre. Sin embargo, no es la estrategia óptima porque hace que las dos más lentas (C y D) sumen sus tiempos por separado.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el tiempo mínimo es 17 minutos porque cruzan A y B, tardan 2 minutos; vuelve A con la linterna y tarda 1 minuto. Luego cruzan C y D juntas: tardan 10 minutos.
Vuelve B con la linterna: tarda 2 minutos. (Llevan 15 min) y finalmente cruzan A y B juntas: tardan 2 minutos. (Total: 17 minutos).
En pocas palabras
- Acertijo desafiante: Se presenta un enigma lógico sobre el cruce de cuatro personas por un puente con una sola linterna.
- Puntos clave: Las cuatro personas caminan a velocidades distintas (1, 2, 5 y 10 minutos), y el puente soporta solo a dos a la vez.
- Solución revelada: El tiempo mínimo para cruzar es de 17 minutos, requiriendo una estrategia específica para optimizar los tiempos de cruce y retorno de la linterna.