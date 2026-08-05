El acertijo que casi todos responden mal al primer intento: en cuánto tiempo cuatro personas cruzan al otro lado del río

Ayuda a estas personas a cruzar el puente resolviendo el acertijo.

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

En este caso, el desafío dice: cuatro personas deben cruzar un puente colgante por la noche. Solo tienen una linterna y el puente solo aguanta a dos personas a la vez. Cualquier grupo que cruce necesita llevar la linterna. Las cuatro personas caminan a distintas velocidades:

Persona A tarda 1 minuto en cruzar.

A tarda 1 minuto en cruzar. Persona B tarda 2 minutos en cruzar.

B tarda 2 minutos en cruzar. Persona C tarda 5 minutos en cruzar.

C tarda 5 minutos en cruzar. Persona D tarda 10 minutos en cruzar.

¿Lograste resolver el acertijo?

Cuando dos personas cruzan juntas, caminan al ritmo de la más lenta. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que las cuatro personas crucen al otro lado?

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan; solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Pero, si aún no descifras la posible respuesta, te damos una pista: la tentación es usar a la Persona A (la más rápida) para ir y volver llevando la linterna siempre. Sin embargo, no es la estrategia óptima porque hace que las dos más lentas (C y D) sumen sus tiempos por separado.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el tiempo mínimo es 17 minutos porque cruzan A y B, tardan 2 minutos; vuelve A con la linterna y tarda 1 minuto. Luego cruzan C y D juntas: tardan 10 minutos.

Vuelve B con la linterna: tarda 2 minutos. (Llevan 15 min) y finalmente cruzan A y B juntas: tardan 2 minutos. (Total: 17 minutos).