El 86% no lo logra: Tomás mide 1,80 y lleva zapatos de la talla 45 a una carnicería ¿Qué pesa?

Tomás mide 1,80, es ayudante en una carnicería y lleva zapatos de la talla 45. ¿Qué pesa?

El 86% de las personas no logra responder este acertijo

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común. Pues muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel fácil?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer que el tiempo corra. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Mejoran la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta imagen se encuentra la respuesta del acertijo.

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de leer bien, usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: no te distraigas con su altura ni con el tamaño de sus zapatos. La clave está en otro dato.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: la carne.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.