Efemérides 17 de agosto: qué se conmemora un día como hoy

Hoy se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín, el Libertador de América, conocido como el “Padre de la Patria”, como libertador de Perú y Capitán General en Chile.

El prócer máximo argentino y libertador de estos tres países falleció el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur-Mer en Francia. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro de la Capilla Nuestra Señora de la Paz. Desde aquel momento, su nombre e historia quedó plasmado en las efemérides de este día.