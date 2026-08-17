Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 17 de agosto y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides 17 de agosto: qué se conmemora un día como hoy
El mundo está construido por hechos que, con el paso del tiempo, se muestran en las efemérides populares. ¿Qué se conmemora hoy?
Hoy se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín, el Libertador de América, conocido como el “Padre de la Patria”, como libertador de Perú y Capitán General en Chile.
El prócer máximo argentino y libertador de estos tres países falleció el 17 de agosto de 1850, en su casa de Boulogne-sur-Mer en Francia. Sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en un mausoleo construido dentro de la Capilla Nuestra Señora de la Paz. Desde aquel momento, su nombre e historia quedó plasmado en las efemérides de este día.
Además, hoy es el Día Mundial del Peatón proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la seguridad vial, los derechos de los peatones y la prevención de atropellos.
Efemérides: qué pasó un día como hoy
- En 1892 nace Oliverio Girondo, el influyente poeta y escritor surrealista de la vanguardia literaria argentina.
- En 1913 nace Oscar Alfredo Gálvez:, figura emblemática del Turismo Carretera y referente del deporte motor en el país.
- En 1940 nace el director de cine y guionista argentino Eduardo Mignogna.
- En 1943 nace Robert De Niro.
- En 1945 fue la declaración de independencia de Indonesia tras el fin de la ocupación japonesa y la resistencia a los invasores neerlandeses.
- En 1952, nació Guillermo Vilas, considerado el mejor jugador de tenis en la historia del deporte argentino.
- En 1957 nació Ricardo Mollo, vocalista, guitarrista y compositor argentino, miembro de Sumo y líder de la banda de rock Divididos.
- En 1970 la Unión Soviética lanza la nave espacial con destino a Venus.
- En el año 1982 se fabricó el primer disco compacto (CD) con el álbum The Visitors del grupo ABBA.
En pocas palabras
- 17 de agosto: Se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, prócer argentino y libertador.
- Día Mundial del Peatón: La jornada busca concientizar sobre la seguridad vial y los derechos de los peatones.
- Efemérides destacadas: Nacimientos de Oliverio Girondo, Oscar Gálvez, Eduardo Mignogna, Robert De Niro y Ricardo Mollo, además de la independencia de Indonesia.