El directivo ingresó a la plantilla del Cuerpo Médico Forense en 2008, concursó para ser director pero pasó a cumplir funciones para la Suprema Corte de Justicia. Integró, entre otras funciones, la Junta Médica. El jueves 31 a la mañana lo convocaron de urgencia para jurar esa misma tarde. Y aceptó.

imagen.png El traumatólogo Berté asumió en el Cuerpo Médico Forense, donde hay personal sumariado.

La medicina legal es clave en los casos judicializados

Todos mis cargos fueron por concurso, aclara Berté, mendocino, nacido en el Policlínico de Cuyo y con el paso de los años especialista en cirugía de columna. Ex rugbier, integró la CD de Los Tordos y lleva al club de Guaymallén impreso hasta en el suéter.

Divorciado, tiene 4 hijos. El médico también se declara apasionado de la música, la historia y las motos. Además, ejerce la docencia.

- ¿Qué tiene de atractivo trabajar en medicina forense?

- Las cuestiones legales me gustan y la medicina está muy ligada a la ley, de hecho está regulada por leyes, aunque a veces algunos médicos lo ignoren. Soy docente en la cátedra Medicina Legal y lo fui en Posgrado.

- ¿La medicina legal es clave en las investigaciones judiciales?

- Es verdad que al Cuerpo Médico Forense se lo asocia a la actividad de la morgue, pero ésta es un apéndice: importante, por supuesto, pero acá funcionan todos los laboratorios de Toxicología -de alta y envidiable complejidad porque se hacen todos los dosajes de la provincia-; hay microscopía electrónica...

"Acá están todos los médicos que trabajan en exámenes por casos de abuso sexual y de violencia de género; también en materia de lesiones: por accidentes de tránsito, por ejemplo. Y en el área de psicopatología con psicólogos y psiquiatras" "Acá trabajan todos los médicos que trabajan en exámenes por casos de abuso sexual y de violencia de género; también en materia de lesiones: por accidentes de tránsito, por ejemplo. Y en el área de psicopatología con psicólogos y psiquiatras"

El Cuerpo Médico Forense por dentro

La sede central del Cuerpo Médico Forense funciona en calle Belgrano casi Virgen del Carmen de Cuyo de Ciudad, junto al ex Palacio Policial. Fue inaugurada en 1997 durante una de la gestiones de Pedro Llorente como presidente la Suprema Corte y de Rodolfo González como jefe del Ministerio Público Fiscal.

imagen.png La sede central del Cuerpo Médico Forense está en Belgrano casi Virgen del Carmen de Cuyo de Ciudad.

Hay tres delegaciones en la provincia: el Este (situada en San Martín), el Sur (en San Rafael) y el Valle de Uco. Cada una tiene jefe propio y uno de los objetivos de Berté es que ya no funcionen de modo "tan independiente" respecto de la matriz.

"El plan es unificar las tareas y retomar el concepto de que el Cuerpo Médico Forense es uno solo y con delegaciones pero bajo un mismo protocolo de trabajo y las mismas directivas, bajo un mismo organigrama para seguir la cadena de comunicación y de mando. Así es como debe funcionar cualquier organización: desde la familia hasta la que resulte más compleja" "El plan es unificar las tareas y retomar el concepto de que el Cuerpo Médico Forense es uno solo y con delegaciones pero bajo un mismo protocolo de trabajo y las mismas directivas, bajo un mismo organigrama para seguir la cadena de comunicación y de mando. Así es como debe funcionar cualquier organización: desde la familia hasta la que resulte más compleja"

"El Cuerpo Médico Forense es uno solo, aunque haya delegaciones"

Berté recibe a Diario UNO en su oficina, en el segundo piso. Ofrece café y pone a disposición un termo con agua caliente, un frasco con café instantáneo, una taza y un plato.

A su derecha, una impresora, una notebook parpadeante, una lámpara de escritorio y el ventanal que da a un estacionamiento. Afuera llueve. Sus espaldas están bien cubiertas por un armario con biblioratos y tres joyitas que ya nadie usa: una Remington Standard con doble carrete, una balanza clásica de dos platillos en su caja de madera y un microscopio.

imagen.png Eduardo Berté, nuevo director del Cuerpo Médico Forense. Fotos: Cristian Lozano.

- Tras lo ocurrido con el cuerpo de la beba, quiero preguntarle ¿qué es la morgue judicial?

- Es un apéndice del Cuerpo Médico Forense. En la morgue se hacen las autopsias de personas fallecidas y en cuyos casos haya intervenido la Justicia, según establece el artículo (2) 56 del Código Procesal Penal. La intervención del médico legal es dispuesta por el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal.

"Los errores humanos existen, aunque no deberían existir" "Los errores humanos existen, aunque no deberían existir"

"Aspiro a que el personal trabaje en mejores condiciones, no sólo con mejores insumos" "Aspiro a que el personal trabaje en mejores condiciones, no sólo con mejores insumos"

La morgue judicial, en la mira

- Pensando en el trabajo tan importante que se hace allí y de la forma en que debe hacerse, ¿la morgue de la calle Lencinas cayó en desuso?

- Cuando entré al Cuerpo Médico Forense la morgue ya era vieja. Toda la estructura es muy antigua.

- ¿Sirve?

- Hoy por hoy, es lo que hay. Sirve pero no es del todo funcional. Hay un proyecto de construcción de un nuevo Cuerpo Médico Forense, del cual he participado, desde el diseño y la distribución. Es un modelo muy avanzado que incluirá a la morgue judicial. Todo en un solo lugar. No como ahora.

- ¿Cuál es la ruta de los cuerpos que ingresan a la morgue?

- Son recepcionados por ayudantes médicos, que reciben el acta de levantamiento y de instrucción. Luego, se van completando distintos protocolos (papeles) que desde la semana pasada han sido unificados para toda la provincia: basta de cuestiones regionales o del que está de guardia. Con el perito de guardia se coordina hacer la autopsia durante el día. Algunos casos requieren ciertas urgencias aunque, cuidado, no se trata de un quirófano de guardia hospitalaria: en la morgue no estamos salvando ninguna vida.

- Los cuerpos que no son retirados inmediatamente son guardados en heladeras que están ahí. Se completa todo un legajo a mano, a cargo del perito, con toda la información de estudios complementarios solicitados: huellas de ADN, toxicología, anatomía patológica y otros que permiten llegar a la conclusión final de la causa del deceso. A veces esto queda claro muy rápido.

imagen.png Eduardo Berté, titular del Cuerpo Médico Forense.

- ¿Se filma ese procedimiento? Digo por casos en que sea necesario rever algún tramo del proceso o, como con la beba Emma Pilar Olguín, reconstruir qué pasó con la manipulación y/o entrega de un cuerpo...

- No se filma aunque sí hay cámaras en la sala de legajos y en partes de la sala de necropsias que dejan constancia de que hay gente trabajando. También la zona de heladeras. El tema de las cámaras es sensible: deben usarse para registro de procedimientos -a veces son útiles- y no para control de personal.

- ¿Las heladeras de la morgue judicial están repletas de cuerpos, como se dice?

- Hay muchos cadáveres, sí, sí, sí... Puede haber más de uno por heladera. No es lo ideal.

- ¿Y esa especie de superpoblación puede prestarse a confusión al momento de entregar cuerpos cambiados o más de uno, como se barajó en el caso de la beba?

- No debería prestarse a confusión. En el nuevo instructivo que tiene el personal, cada cadáver que está en heladera tiene su ficha identificatoria.

- ¿Cuántas autopsias se realizan por año en la morgue judicial?

- Mil trescientas, aproximadamente. Muchas a personas que mueren en sus casas y la minoría que tienen muertes violentas: accidentes, asesinatos, etc.

- ¿Recuerda cuál fue la primera necropsia que hizo?

- Sí, fue la peor de mi vida. La hice en 2008... saquemos la cuenta... hace 15 años ya.

- ¿Era una persona adulta víctima de un crimen o un accidentado?

- No. Un niño de 9 años.

- ¿Quiere hablar de eso?

- Mostrándole la bicicleta nueva a la madre, el chico se golpeó la panza con el manubrio. Se sintió mal, muy mal. Rotura de hígado. Terrible fue recibir a la madre trayéndome una frazada y diciéndome que su hijo debía tener frío.

- ¿La muerte tiene olor?

- Sí.

- ¿A qué?

- A muerte. Y uno se acostumbra.

