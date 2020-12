Dos profesionales del Conicet se retractaron de sus dichos sobre Daniel Vila

Habiendo entendido el Dr. Vila que las manifestaciones constituían un agravio hacia su persona por resultar falaces, inició una demanda penal, la que previo a su inicio obligó a la realización de una audiencia conciliatoria entre las partes. Durante su celebración, los geógrafos del Conicet, autores de dichas expresiones, decidieron retractarse.

Frente a esta circunstancia, el Dr. Daniel Vila dio por aceptadas las disculpas de dichos profesionales. A continuación publicamos el texto completo de la retractación:

At. Sr. Daniel Vila:

Por la presente le informamos que la nota publicada en La Izquierda Diario con fecha 5 de octubre la cual decía: “En cambio cuando un rico como Daniel Vila se apropia de terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo o de la cascada San Isidro la ley o hace caso omiso o se lo legitima por medio de dudosos juicios”, no tuvo en ningún momento el objetivo de ofender, injuriar o deshonrar a su persona.

Lamentamos las expresiones, no tuvieron el objetivo de señalar ilegalidad alguna y nos disculpamos por ello. De todas formas, le comunicamos que la frase que hace alusión a su persona fue eliminada de la nota a los efectos de cumplimentar lo acordado en la mediación con su representante”.

Firmado Geógrafos Maria Marta Bernabeu y Martin Magallanes.

Consultado sobre el hecho, el Dr. Vila dijo: “Se trató de un hecho injuriante que nada tiene que ver con la realidad. Poseo toda la documentación respaldatoria de mis derechos. En particular sobre la cascada San Isidro por la que he sido objeto de muchas injurias de gente que no sabe de lo que habla”.

Agregó que “se trata de terrenos privados sobre los que tengo títulos perfectos de propiedad y por si esto fuera poco tengo la adjudicación del uso del agua por parte de la Dirección Provincial de Irrigación”.

“Existen -continuó- quienes solo tratan de afectar el honor de los demás sin importarles el daño que producen. Pero hace tiempo que he decidido no dejar que estas situaciones continúen”.

“Es por eso que a cada persona que me cause una injuria la llevaré a la justicia para que, como en este caso, tenga que retractarse o enfrentar un juicio por daño moral”, terminó el Dr. Vila.