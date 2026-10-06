Dolor total: murió la actriz Zulema Galperín, que brilló en Chiquititas y Gasoleros

En la pantalla chica formó parte de ficciones emblemáticas como Chiquititas, Gasoleros, Poliladron, Verdad consecuencia, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos.

Recordando a Zulema Galperín

Uno de sus personajes de mayor popularidad ocurrió en el ciclo de sketches Préstico, emitido en el programa Duro de domar bajo la conducción de Roberto Pettinato. En ese segmento humorístico, creado por Sebastián Presta, personificó a la abuela cocainómana, una creación osada que sumó adhesión en el público joven.

En plataformas digitales sumó apariciones recientes en producciones como Nada, El tiempo de las moscas, Gutiérrez is mai neim y Envidiosa.

Su paso por las tablas contó con títulos como Motivos para levantarse por la mañana y la experiencia itinerante Fango negro, ambientada a bordo de un colectivo porteño. En la pantalla grande integró los elencos de Eva Perón, La extorsión, Puan, Los justos, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y Pacto de silencio.

Afiliada desde el año 2000 al sindicato actoral, Galperín sostuvo su labor en el Centro de Jubilados y en asambleas hasta el final de sus días.