La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de la artista Zulema Galperín, ocurrida este lunes a los 90 años. La entidad gremial, a la que estuvo afiliada por más de dos décadas, despidió a la intérprete mediante un comunicado en redes sociales: “Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra asociación hasta sus últimos días”.
Dolor total: murió la actriz Zulema Galperín, que brilló en Chiquititas y Gasoleros
La actriz Zulema Galperín falleció a los 90 años tras una carrera en televisión, cine y teatro. Dejó una marca con la abuela cocainómana
La institución remarcó además que “su vínculo con nuestra asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”.
Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín trabajó durante años en tareas administrativas antes de iniciar su camino artístico en la década de 1990. El punto de partida formal ocurrió en 1997 con un taller en el Teatro Regio, formación que continuó perfeccionando en seminarios posteriores.
En la pantalla chica formó parte de ficciones emblemáticas como Chiquititas, Gasoleros, Poliladron, Verdad consecuencia, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos.
Recordando a Zulema Galperín
Uno de sus personajes de mayor popularidad ocurrió en el ciclo de sketches Préstico, emitido en el programa Duro de domar bajo la conducción de Roberto Pettinato. En ese segmento humorístico, creado por Sebastián Presta, personificó a la abuela cocainómana, una creación osada que sumó adhesión en el público joven.
En plataformas digitales sumó apariciones recientes en producciones como Nada, El tiempo de las moscas, Gutiérrez is mai neim y Envidiosa.
Su paso por las tablas contó con títulos como Motivos para levantarse por la mañana y la experiencia itinerante Fango negro, ambientada a bordo de un colectivo porteño. En la pantalla grande integró los elencos de Eva Perón, La extorsión, Puan, Los justos, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y Pacto de silencio.
Afiliada desde el año 2000 al sindicato actoral, Galperín sostuvo su labor en el Centro de Jubilados y en asambleas hasta el final de sus días.