Dolor en las redes sociales por la muerte del chico de 12 años que se ahogó en Junín

La muerte de Brian Nahuel González, el niño de 12 años que este martes se ahogó en el canal Barriales, generó conmoción entre vecinos, familiares y la comunidad educativa de Junín. Era alumno de la escuela primaria Marcelo Torcuato de Alvear, donde este miércoles decidieron suspender el dictado de clases presenciales y permanecer en duelo por la tragedia.
Brian murió luego de caer al cauce del canal Matriz, que lleva agua desde Junín a San Martín, conocido también como canal Barriales.
Su cuerpo fue encontrado cerca de las 21 del martes, debajo del puente de Ruta 60 y calle Chileno Herrera, después de varias horas de búsqueda en las que participaron bomberos, policías, personal especializado, drones, canes y un helicóptero.
Las redes sociales se llenaron de mensajes para la familia de Brian
La despedida también tuvo su expresión en las redes sociales. La cochería Benito Alarcón publicó una fotografía del niño junto con la convocatoria para acompañar a la familia en este momento.
A partir de esa publicación, numerosas personas dejaron mensajes de condolencias para los familiares de Brian y expresaron su tristeza por la muerte del pequeño.
La comunidad educativa de la escuela Marcelo Torcuato de Alvear también quedó atravesada por la tragedia. La institución decidió suspender la actividad presencial durante este miércoles y dedicar la jornada al duelo por su alumno.
Los bomberos de Barriales difundieron una campaña para ayudar
Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios de Barriales realizaron una convocatoria solidaria para que la familia pudiera reunir el dinero necesario para despedir a Brian. Los mismos bomberos habían participado de la búsqueda del niño desde el momento en que se conoció su desaparición.
La campaña tuvo una respuesta positiva y permitió que los familiares pudieran afrontar los gastos del velatorio y el entierro. Para la tarde de este miércoles, Brian ya había sido sepultado.
Cómo ocurrió la tragedia en la que murió el niño de 12 años
Brian Nahuel González tenía 12 años y se encontraba bañándose junto a su padre en el canal Barriales, también conocido como canal Matriz, en la zona de Ruta 60 y Corvalán, en Junín.
Según manifestó el padre, ambos habían salido momentáneamente del agua y, mientras él se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el niño quedó solo. Cuando regresó, no logró encontrarlo y se inició la búsqueda ante la posibilidad de que hubiera vuelto a ingresar al cauce y fuera arrastrado por la corriente.
El cuerpo de Brian fue encontrado cerca de las 21 del martes, debajo del puente de Ruta 60 y calle Chileno Herrera, luego de varias horas de búsqueda en la que participaron bomberos, policías, personal de canes, drones y un helicóptero.
En pocas palabras
- Tragedia en Junín: un chico de 12 años, Brian Nahuel González, murió ahogado en el canal Barriales.
- Búsqueda y hallazgo: el cuerpo fue encontrado tras un intenso operativo con bomberos, policía y drones.
- Conmoción y apoyo: la comunidad educativa y vecinos expresaron su dolor; se lanzó una campaña solidaria para la familia.