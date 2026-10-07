Dolor en las redes sociales por la muerte del chico de 12 años que se ahogó en Junín

Las redes sociales se llenaron de mensajes para la familia de Brian

En la publicación de la casa funeraria se multiplicaron los mensajes de solidaridad con la familia de Brian Nahuel. Redes sociales

La despedida también tuvo su expresión en las redes sociales. La cochería Benito Alarcón publicó una fotografía del niño junto con la convocatoria para acompañar a la familia en este momento.

A partir de esa publicación, numerosas personas dejaron mensajes de condolencias para los familiares de Brian y expresaron su tristeza por la muerte del pequeño.

La comunidad educativa de la escuela Marcelo Torcuato de Alvear también quedó atravesada por la tragedia. La institución decidió suspender la actividad presencial durante este miércoles y dedicar la jornada al duelo por su alumno.

La escuela a la que asistía Brian Nahuel cerró por duelo durante este miércoles 7 de octubre. Redes Sociales

Los bomberos de Barriales difundieron una campaña para ayudar

Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios de Barriales realizaron una convocatoria solidaria para que la familia pudiera reunir el dinero necesario para despedir a Brian. Los mismos bomberos habían participado de la búsqueda del niño desde el momento en que se conoció su desaparición.

La campaña tuvo una respuesta positiva y permitió que los familiares pudieran afrontar los gastos del velatorio y el entierro. Para la tarde de este miércoles, Brian ya había sido sepultado.

Los bomberos de Barriales difundieron una campaña para juntar dinero que le permitiera a la familia enterrar los restos del niño. Aparentemente esa cifra ya se cubrió. Redes Sociales

Cómo ocurrió la tragedia en la que murió el niño de 12 años

Brian Nahuel González tenía 12 años y se encontraba bañándose junto a su padre en el canal Barriales, también conocido como canal Matriz, en la zona de Ruta 60 y Corvalán, en Junín.

Según manifestó el padre, ambos habían salido momentáneamente del agua y, mientras él se dirigía hasta el domicilio de una vecina, el niño quedó solo. Cuando regresó, no logró encontrarlo y se inició la búsqueda ante la posibilidad de que hubiera vuelto a ingresar al cauce y fuera arrastrado por la corriente.

El cuerpo de Brian fue encontrado cerca de las 21 del martes, debajo del puente de Ruta 60 y calle Chileno Herrera, luego de varias horas de búsqueda en la que participaron bomberos, policías, personal de canes, drones y un helicóptero.