Docentes de guarderías municipales fueron equiparados salarialmente como maestros de grado

cepi mendoza 2 (1) Docentes de los Centros Educativos de la Primera Infancia recibirán un Incentivo Docente y la escala variará de acuerdo a los años de antigüedad. Alcanza sólo a los agentes con título.

La escala salarial del Incentivo Docente

El presente incentivo se abonará de acuerdo con la siguiente escala relativa al porcentaje de la asignación de la clase más la antigüedad y el estado docente del agente, correspondiente únicamente a los cargos u horas donde cumpla la condición “B”. Desde un mínimo de un cargo o 18 horas hasta un máximo de dos cargos o 36 horas cátedra:

Permanencia en la Institución Educativa de 2 años: 20%

Permanencia en la Institución Educativa de 3 años: 25%

Permanencia en la Institución Educativa de 4 años: 30%

Permanencia en la Institución Educativa de 5 años: 35%

Permanencia en la Institución Educativa de 6 años: 40%

Permanencia en la Institución Educativa de 7 años: 45%

Permanencia en la Institución Educativa de 8 años: 50%

Permanencia en la Institución Educativa de 9 años: 55%

Permanencia en la Institución Educativa de 10 años o más: 60%.

Para el pago del presente incentivo, se considerará la permanencia del agente en el mismo Centro Educativo de Primera Infancia, por lo que todos los cargos u horas en los que se acredite permanencia dentro de la misma son susceptibles del cobro de este, de acuerdo a los mínimos y máximos estipulados.

En el caso de las horas cátedra, para alcanzar el mínimo de 18 horas se considerará en cada caso para el cálculo del presente incentivo el promedio de los últimos seis meses.