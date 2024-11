Desde su estreno, ha capturado la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Con su mezcla perfecta de romance, drama y erotismo la serie se adentra en las complejidades de las relaciones humanas y las mentiras que las sostienen. Basada en la novela de Carola Lovering, el cual tiene a Emma Roberts como productora ejecutiva, siendo su primer proyecto desarrollado para Hulu. La producción no solo se ha destacado por su trama intrigante, sino por su habilidad para mantener al público al borde de la silla durante toda la temporada.

Disney Plus la serie estadounidense subida de tono que es furor y solo tiene dos temporadas (1).jpg

Cual es la serie de Disney Plus subida de todo

La nueva producción de Star+ (fusionada con Disney Plus) , se trata de Dime más mentiras (Tell me lies), la cual presenta aparentemente una historia de romance universitario que conforme avanza la trama se convierte en un cuento de terror en el que nada es lo que parece y quien se pensaba que era el amor de la protagonista en realidad se convierte en un enemigo.