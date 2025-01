Discapacidad: qué entidades deben cumplir con el cupo laboral

El Poder Ejecutivo Nacional.

La ley de cupo laboral es una obligación del Estado, y debe brindarles a las personas con discapacidad el derecho a trabajar.

Es válido aclarar que, según la página web del gobierno de argentina, el porcentaje del personal del Estado (para personas con discapacidad) debe ser del 4%, y se aplica sobre todas las modalidades de empleo: planta efectiva, contratos y servicios tercerizados.

"Las personas adultas con discapacidad es el gran desafío al que tenemos que abocarnos. Siempre se habla de los niños, pero no de los adultos que muchas veces están solos en sus casas, no encuentran trabajo, ni actividades para hacer. Tenemos una población muy alta de personas con discapacidad adulta, que sufre mucho porque no hay lugares para ellos en la sociedad", destaca Mariana Roman, de la Secretaría de Discapacidad de Salta, quien de esta forma refleja algo que ocurre en varias provincias de la Argentina.

¿Cómo acceder a un puesto del Estado teniendo discapacidad?

El Estado tiene la obligación de contar con un registro de los perfiles de las personas que quieren inscribirse en los puestos de trabajo.

Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que, en caso de no estar inscripto en el registro, la persona se puede presentar igual en las entrevistas.