Discapacidad: cómo pedir el Símbolo Internacional de Acceso

En la siguiente nota te explicaremos cómo acceder a este símbolo internacional y en qué situaciones puedes usarlo. Todos los detalles a continuación.

¿Qué es el Símbolo Internacional de Acceso y Estacionamiento libre por discapacidad?

El Símbolo Internacional de Acceso le permite a las personas con discapacidad circular por zonas limitadas. Además otorga estacionamientos de manera gratuita siempre y cuando no se obstruya la salida de otros vehículos en la zona. El trámite para obtenerlo se realiza de manera online desde la App Mi Argentina, y es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).