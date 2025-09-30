El dato que avala el liderazgo: más de 4.4 millones de lectores únicos

La métrica más relevante en el mundo digital es la cantidad de Visitantes Únicos, ya que representa la cifra real de personas que consumen el contenido de un sitio en un período determinado.

El último reporte de Comscore, correspondiente al mes de agosto, es categórico: Diario UNO alcanzó los 4.460.686 Visitantes Únicos (UU), una cifra que nos coloca por encima de nuestros competidores directos.

Diario UNO agosto 2025 mendoza

En segundo lugar quedó Diario Los Andes, con 3.988.858 de UU; y, en tercer término, está Mdzol, con 1.774.270 de UU.

Estas cifras no son solo números, sino la validación de que miles de mendocinos eligen nuestro medio cada día para informarse sobre la actualidad local y regional. Es un compromiso con el periodismo de calidad y la información de cercanía.

La preferencia por la información de cercanía

Ser el sitio de noticias N°1 en Mendoza implica que la inmensa mayoría de los habitantes de la provincia nos eligen como su fuente primaria para informarse sobre el pulso de la economía regional, la política provincial y los temas de interés nacional con foco en el impacto mendocino.

Este liderazgo sostenido en las métricas más rigurosas del mercado refuerza el compromiso de Diario UNO de seguir invirtiendo en un periodismo de excelencia, cercano y siempre al servicio de la gente.

Usuarios que leen el diario

Otro dato que alienta al equipo de Diario UNO a seguir trabajando con honestidad y tenacidad, es que los lectores que nos eligen realmente nos leen. Y esto queda demostrado en el hecho de que nuestros más de 4,4 millones de Visitantes Únicos leyeron en total 24.147.000 de notas.

diario uno agosto 2025 paginas vistas

A esa cantidad de notas o páginas vistas -como se conoce a la métrica en el mercado- le siguieron Diario Los Andes con 16.385.000 páginas vistas y Mdzol con 12.924.000.

Estos datos también los aportó Comscore, compañía con sede en Reston, Virginia, Estados Unidos.

En Diario UNO, este posicionamiento nos impone la responsabilidad de mantener los más altos estándares de calidad periodística.