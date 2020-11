“Este Día Internacional hace un llamamiento a dar un paso fundamental en la ambición de prevenir y eliminar la violencia y el acoso escolares, incluido el ciberacoso. Desde el compromiso y la colaboración entre los socios y las comunidades, hasta la mejora de los datos, la formación de los docentes y los entornos escolares positivos. Es hora de aplicar estos métodos para que podamos poner fin a la situación devastadora de la violencia escolar”, afirmó Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO.

descarga.jpg El acoso y la violencia en la escuela puede tener graves consecuencias.

El Día internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, es una contribución a Safe to Learn (Aprender con seguridad), una campaña mundial de cinco años de duración cuyo objetivo es poner fin a la violencia en las escuelas para que los niños se sientan libres de aprender y progresar.

La campaña reúne a los socios de las comunidades educativas, protección de la infancia y prevención de la violencia, y garantiza que los grupos aúnen esfuerzos para hacer que las escuelas sean más seguras. La UNESCO es un socio oficial de la campaña Safe to Learn, y miembro de la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra los niños y niñas

¿Qué es el acoso escolar o bullying?

El acoso escolar o bullying es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, por lo general con agresiones verbales y físicas y sin una causa aparente para que ocurran semejantes hechos.

Lamentablemente, el maltrato escolar ha ido en aumento en los últimos años, y muchos niños y jóvenes son víctimas de situaciones que sí no son detectadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy lamentables y hasta poner en riesgo sus vidas.

"Esperemos que este primer Día Internacional sea la ocasión de una toma de conciencia a escala mundial sobre la magnitud de este flagelo y sobre la necesidad de ponerle fin cuanto antes. Ya seamos estudiantes, padres o madres de alumnos, miembros de la comunidad educativa o simplemente ciudadanos particulares, acabar con la violencia y el acoso en la escuela es asunto de todos" (Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO).

UNESCO 6 de noviembre dia internacional contra el acoso y violencia en la escuela

El Ciberacoso

Aunque parecen dos términos diferentes el acoso escolar y el ciberacoso están relacionados. Lo que los diferencia es que el primero se hace de manera directa en las escuelas y centros de aprendizaje, mientras que el ciberacoso ocurre a través de medios tecnológicos.

Es una realidad innegable y abrumadora, que miles de niños y adolescentes sufren a diario maltrato psicológico y físico por parte de sus compañeros, pero que tienen otros alcances como internet que pueden causar daños irreparables tanto al niño, como a todo su núcleo familiar y social.

Estrategias contra el acoso escolar o bullying

Brindarles a los niños y jóvenes herramientas para la vida , las cuales le permitan defenderse ante situaciones que a los padres, familiares y maestros se les escapa de las manos.

, las cuales le permitan Es tarea de los progenitores y también de los educadores, fortalecer su personalidad.

y también de los Educar en valores como la autoestima, la voluntad, la sinceridad, la empatía y la amistad.

Por lo general, los niños y jóvenes que sufren violencia en sus hogares, modelan esos mismos comportamientos una vez que comienzan a sociabilizar. También existen agentes externos como la televisión, internet o el cine, que transmiten mensajes negativos y que contribuyen a reforzar conductas inapropiadas, que terminan por socavar la mente de los más vulnerables, en este caso, la población infantil.

bullying1.jpg La UNESCO estableció el primer jueves de noviembre para prevenir el acoso y la violencia en la escuela.

Datos de violencia y acoso escolar

Según el informe de la UNESCO de 2019 titulado Behind the numbers: Ending school violence and bullying [Detrás de los números: poner fin a la violencia y el acoso escolares] (en inglés) que expone datos recientes y completos, casi uno de cada tres alumnos había sido acosado o agredido físicamente por sus compañeros de escuela al menos una vez durante el último mes.

El acoso en línea o a través de los teléfonos móviles ha aumentado también, y la mayoría de los alumnos víctimas del ciberacoso han sido acosados en la escuela primero, y un alto porcentaje de los perjudicados por el acoso han sido víctimas de esta situación tanto en línea como fuera de esta.

Las consecuencias de la violencia y del acoso escolares, fundamentalmente del ciberacoso, son considerables. Los niños y los jóvenes pueden tener dificultades de concentración en las clases, faltar a los cursos, evitar actividades escolares, ausentarse o abandonar la escuela. Esto tiene una repercusión negativa en el rendimiento y en las perspectivas de estudio y empleo.

Una atmósfera de ansiedad, miedo e inseguridad es incompatible con el aprendizaje y los entornos de aprendizaje no seguros pueden afectar la calidad de la educación.

Quienes cometen estos actos de violencia y acoso en el entorno escolar son principalmente los propios compañeros, pero en algunos casos, también docentes y otros miembros del personal escolar. En 67 países, los castigos corporales están autorizados en las escuelas.