El asueto administrativo en los Municipios de Mendoza implica que se resienta la atención diaria. Se notará la ausencia de actividades en jardines maternales, polideportivos, juzgados administrativos y de faltas, y otras áreas descentralizadas.

De los departamentos del Gran Mendoza, el único en el que no habrá recolección de residuos con normalidad será Godoy Cruz. Desde el Municipio recomendaron sacar la basura recién el miércoles, dado que los martes tampoco hay servicio.

Uno por uno, cómo serán los servicios en los Municipios del Gran Mendoza

Ciudad de Mendoza

Se decretó asueto administrativo para todo el personal del Municipio para "reconocer el esfuerzo que diariamente realizan", según determina el decreto municipal 1.682.

"La medida dispuesta alcanza a todas las dependencias municipales y sus delegaciones e incluye las áreas de atención al público, con excepción de las guardias que por cada Secretaría se dispongan para la prestación de los servicios esenciales", aclara el departamento.

Godoy Cruz

El departamento informó que debido al Día del Empleado Municipal Argentino, este lunes 8 de noviembre no habrá recolección de residuos por lo que recomienda a los vecinos que, si no sacaron la basura el domingo por la noche, lo hagan el miércoles dado que los martes habitualmente no hay servicio.

El asueto administrativo incluye actividades como jardines maternales, polideportivos, centros de salud, juzgados administrativos y de faltas, y otras áreas descentralizadas.

La página web del municipio quedará habilitada para sacar turnos para la atención de trámites administrativos.

Se establecerán guardias para cubrir las emergencias.

Maipú

Se decretó asueto administrativo pero la recolección de residuos funcionará con normalidad este lunes. La higiene urbana también lo hará, pero con equipos de trabajo reducidos.

El cementerio permanecerá abierto de 9 a 17. Habrá una guardia para trámites administrativos de 8 a 11.

Las Heras

El asueto incluye las oficinas municipales y los centros de salud. Tampoco atenderá licencias para conducir.

Sí habrá recolección de residuos, operativos de prevención y controles de la Guardia Urbana Municipal.

Luján de Cuyo

El Municipio informó que los servicios esenciales se mantendrán en funcionamiento y habrá recolección de residuos.

Guaymallén

El asueto administrativo no afectará la recolección de residuos, aunque funcionará como día feriado.