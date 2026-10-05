Deudas, tarjetas y préstamos: cómo se pueden renegociar en la nueva oficina de conciliación

Dependerá de la Dirección de Defensa del Consumidor.

Qué endeudados pueden pedir la intervención de esa conciliación

Para solicitar el auxilio de esa nueva oficina de conciliación la persona que esté endeudada deberá cumplir con algunos requisitos:

Ser consumidor final.

Tener domicilio real en Mendoza .

. Haber contraído las obligaciones dentro de una relación de consumo .

. Encontrarse en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar.

Las deudas deben superar el 30% de los ingresos mensuales netos del grupo familiar conviviente .

. Ese límite baja al 25% cuando se trata de un hogar en situación de especial vulnerabilidad.

cuando se trata de un hogar en situación de especial vulnerabilidad. El capital total de las deudas no puede superar 100 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento de solicitar la intervención.

No entran en este tipo de conciliación las deudas hipotecarias, los compromisos por cuotas alimentarias, las multas penales y los créditos solicitados para actividades comerciales o empresariales.

Quiénes son considerados en condición de vulnerabilidad

La resolución 384 que crea esta nueva Oficina de Conciliación de Reestructuración de deuda, define como vulnerables a los hogares integrados por:

menores a cargo;

personas con discapacidad;

jubilados o pensionados que cobran el haber mínimo;

desempleados;

beneficiarios de programas sociales;

trabajadores informales.

Por lo tanto, el parámetro que se contempla no es individual: se toma como referencia el grupo familiar conviviente y sus ingresos netos.

Cómo calcular ingresos y deudas para pedir la conciliación

Para definir en qué casos se puede acceder a la conciliación para renegociar una deuda hay que saber que siempre se toma con referencia el ingreso mensual neto del grupo familiar conviviente. Ese monto es el que se compara con los compromisos financieros.

Por ejemplo, si un grupo familiar tiene ingresos netos de: $1.000.000 mensuales.

El máximo porcentaje que se podría afectar es el 30%, es decir $300.000.

Si se encuentra dentro de una situación de vulnerabilidad especialmente contemplada ese porcentaje es de 25% osea de $250.000.

Por tanto, si los compromisos financieros superan esos valores, podría configurarse el parámetro económico para pedir la intervención.

La resolución prevé que la cuota resultante de la reestructuración procure no superar el 30% del ingreso neto familiar, o el 25% en los casos de vulnerabilidad.