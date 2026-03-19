Las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron el hallazgo del primer caso de la variante más peligrosa de la viruela del mono (Mpox clado Ib) en territorio argentino. Han instado a los centros de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica.
Detectan la cepa más peligrosa de viruela del mono en la Argentina y un hombre está internado
El primer caso de Mpox Clado Ib, cepa de la viruela del mono que preocupa por su mayor severidad y rápida expansión. El paciente no registra viajes recientes
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el paciente es un hombre de 31 años que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, un dato que ha encendido las alarmas, no posee antecedentes de viaje reciente, lo que sugiere una posible circulación local.
¿Qué diferencia al Mpox clado Ib de otras variantes de viruela del mono?
Hasta el momento, los casos registrados en el país pertenecían al clado II, una versión del virus con menor letalidad y capacidad de propagación. Sin embargo, el clado Ib —que tuvo su origen en la República Democrática del Congo en 2023— es seguido de cerca por la comunidad internacional debido a su "mayor severidad y contagiosidad".
A diferencia de brotes anteriores (hubo casos en Mendoza), esta cepa ha mostrado una expansión más rápida fuera de África, con casos ya reportados en Estados Unidos, Canadá, Brasil y México dentro del continente americano, así como transmisión comunitaria en España, Francia y Portugal.
Síntomas y signos de alerta de la viruela del mono
Los especialistas destacan que el cuadro clínico del clado Ib puede ser más agresivo. Los síntomas principales incluyen:
- Lesiones en la piel: Pueden aparecer como manchas rosadas, úlceras, ampollas o costras, localizadas frecuentemente en la región genital, anal, extremidades o rostro.
- Fiebre y malestar: Generalmente acompañada de dolor de cabeza intenso y cansancio extremo.
- Linfadenopatía: Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos.
- Dolores específicos: Se han reportado casos de proctitis (dolor rectal) y dolor de garganta severo.
El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque el rango puede extenderse hasta los 21 días. Los expertos subrayan que la mayor gravedad clínica se observa especialmente en personas inmunosuprimidas o con infecciones de VIH no controladas.
Medidas y recomendaciones
Ante esta detección, el Gobierno Nacional ha instado a los centros de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica y la sospecha clínica ante cualquier exantema súbito. Se recomienda:
- Consulta inmediata: Ante la aparición de lesiones sospechosas o fiebre sin causa clara.
- Aislamiento: El paciente infectado debe permanecer aislado hasta que las costras se caigan y se forme una nueva capa de piel.
- Rastreo de contactos: Las autoridades deben iniciar el seguimiento de los contactos estrechos dentro de las primeras 24 horas para frenar la cadena de contagio.
Aunque la OMS ha validado la existencia de vacunas para grupos específicos, en Argentina se enfatiza actualmente en la detección temprana y el manejo oportuno de los síntomas para evitar complicaciones secundarias como infecciones bacterianas o cuadros de sepsis.