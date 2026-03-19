Detectan la cepa más peligrosa de viruela del mono en la Argentina y un hombre está internado

A diferencia de brotes anteriores (hubo casos en Mendoza), esta cepa ha mostrado una expansión más rápida fuera de África, con casos ya reportados en Estados Unidos, Canadá, Brasil y México dentro del continente americano, así como transmisión comunitaria en España, Francia y Portugal.

Italia viruela del mono.jpg la viruela del mono ya ha causado muertes en la Argentina.

Síntomas y signos de alerta de la viruela del mono

Los especialistas destacan que el cuadro clínico del clado Ib puede ser más agresivo. Los síntomas principales incluyen:

Lesiones en la piel: Pueden aparecer como manchas rosadas, úlceras, ampollas o costras, localizadas frecuentemente en la región genital, anal, extremidades o rostro.

Pueden aparecer como manchas rosadas, úlceras, ampollas o costras, localizadas frecuentemente en la región genital, anal, extremidades o rostro. Fiebre y malestar: Generalmente acompañada de dolor de cabeza intenso y cansancio extremo.

Generalmente acompañada de dolor de cabeza intenso y cansancio extremo. Linfadenopatía: Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos.

Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos. Dolores específicos: Se han reportado casos de proctitis (dolor rectal) y dolor de garganta severo.

El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, aunque el rango puede extenderse hasta los 21 días. Los expertos subrayan que la mayor gravedad clínica se observa especialmente en personas inmunosuprimidas o con infecciones de VIH no controladas.

viruela del mono 2.jpg Las lesiones en la piel son uno de los síntomas de la viruela del mono.

Medidas y recomendaciones

Ante esta detección, el Gobierno Nacional ha instado a los centros de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica y la sospecha clínica ante cualquier exantema súbito. Se recomienda:

Consulta inmediata: Ante la aparición de lesiones sospechosas o fiebre sin causa clara.

Ante la aparición de lesiones sospechosas o fiebre sin causa clara. Aislamiento: El paciente infectado debe permanecer aislado hasta que las costras se caigan y se forme una nueva capa de piel.

El paciente infectado debe permanecer aislado hasta que las costras se caigan y se forme una nueva capa de piel. Rastreo de contactos: Las autoridades deben iniciar el seguimiento de los contactos estrechos dentro de las primeras 24 horas para frenar la cadena de contagio.

Aunque la OMS ha validado la existencia de vacunas para grupos específicos, en Argentina se enfatiza actualmente en la detección temprana y el manejo oportuno de los síntomas para evitar complicaciones secundarias como infecciones bacterianas o cuadros de sepsis.