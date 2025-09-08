Despertar con la visión borrosa: por qué sucede y cuándo ir al médico

Sequedad ocular: la producción de lágrimas no es suficiente durante el sueño. Párpado laxo: dormir boca abajo puede provocar la elasticidad del párpado superior. Alergia ocular: el polvo y los ácaros presentes en tu dormitorio pueden producir este problema. Consumo de alcohol y medicamentos. Uso de lentes de contacto durante la noche. Dormir con ventilador dirigido al rostro: el aire reseca los ojos. Exceso de secreción en las glándulas de los ojos. Problemas en la glucosa, tanto en el exceso como en el defecto.

vision, salud Si la visión borrosa viene acompañada de otros síntomas, será mejor que vayas al médico.

Para reducir el riesgo de experimentar visión borrosa al despertar, es fundamental mantenerse bien hidratado durante el día, limpiar el dormitorio de forma regular, y procurar un descanso de entre siete y ocho horas diarias, entre otras cosas.

Cuándo acudir al médico

Más allá de la normalidad, es necesario aclarar que si la visión borrosa persiste el paso del tiempo o empeora, es porque tienes algún tipo de problema.

Además, el hecho de que se presente acompañado de otros síntomas como el dolor de ojos también puede ser motivo de consulta.

Ya lo sabes, si la visión borrosa persiste durante varios días y no se soluciona con nada, será mejor que acudas a un médico para evitar cualquier tipo de problemas.