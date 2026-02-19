Descubrimiento sorprende a la medicina: la cirugía compleja de 2500 años

Los especialistas de la Academia de Ciencias de Rusia identificaron una lesión que destruyó la articulación temporomandibular derecha, una afección que comprometía funciones vitales como el habla y la alimentación. Se sospecha que el daño ocurrió producto de una caída mientras la joven montaba a caballo, una actividad habitual entre los grupos escitas y sus parientes culturales. La relevancia del hallazgo radica en el tratamiento posterior, que demuestra un nivel de conocimiento en medicina avanzado para la Edad del Hierro, permitiendo a la paciente prolongar su vida considerablemente después del incidente.

Un descubrimiento en la estepa

scanç Un escaneo del estudio que llevó al sorpresivo descubrimiento.

La intervención quirúrgica incluyó la instalación de lo que los científicos califican como una prótesis primitiva. El procedimiento consistió en perforar canales delgados en los huesos que conforman la articulación para insertar tendones de animales o crin de caballo, funcionando como un sistema de sujeción, mecanismo que permitía la movilidad mandibular necesaria para la supervivencia. El estado de las piezas dentales izquierdas, las cuales presentaban un desgaste excesivo, confirmó que la mujer utilizó ese sector de la boca de forma compensatoria durante meses o incluso años.