Descubrimiento de hace casi 5 mil años muestra la creación del universo

Las escenas repujadas en la plata muestran dos momentos sucesivos. En el primero, seres quiméricos y serpientes aparecen fusionados en una composición inestable, símbolo de un mundo donde nada tenía aún un rol definido. En la segunda imagen, el universo ya posee estructura: figuras humanas sostienen un sol radiante y la serpiente yace horizontal, sometida, representando el triunfo de la organización cíclica sobre la confusión inicial.

Un enigma para la arqueología del Próximo Oriente

creacion universo Las imágenes reinterpretadas en el nuevo estudio.

El origen geográfico de la copa añade otra capa de misterio. El estudio plantea que, aunque el objeto terminó en las colinas de Judea, sus raíces simbólicas provienen de tradiciones mesopotámicas, sumerias o acacias. Los autores creen que un artista del sur de Mesopotamia concibió el diseño, mientras que la pieza física se fabricó posiblemente en el norte de Siria, donde el acceso a la plata resultaba más sencillo, para luego viajar hacia el sur por rutas comerciales.

A pesar de la fascinante teoría, la comunidad académica mantiene cierta cautela. Zangger es una figura que genera opiniones divididas en la arqueología debido a sus hipótesis previas sobre civilizaciones perdidas. No obstante, incluso los escépticos coinciden en que la Copa de Ain Samiya representa uno de los intentos más tempranos del ser humano por visualizar su lugar en el cosmos.