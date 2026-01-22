Un pequeño recipiente de plata, hallado hace más de cincuenta años, ha vuelto al centro de la discusión científica tras un nuevo análisis de sus grabados. Este descubrimiento, conocido como la Copa de Ain Samiya, data del periodo de la Edad del Bronce Intermedio y posee una de las decoraciones mitológicas más complejas jamás encontradas en el Levante meridional. Investigadores recientes proponen que las escenas no narran un mito local, sino la organización misma del cosmos.
Descubrimiento de hace casi 5 mil años muestra la creación del universo
Un singular descubrimiento en las colinas de Judea ofrece una nueva perspectiva sobre el origen del cosmos mediante un antiguo cáliz de plata
La pieza, de apenas ocho centímetros de altura, apareció en 1970 dentro de una tumba de alto estatus cerca de Ramallah. Aunque el enterramiento contenía cerámica y armas habituales para la época, el cáliz destacó de inmediato por su material y manufactura. Hasta la fecha, permanece como el único vaso de plata de lujo de ese periodo -hace 4200 años- encontrado en la región, lo que subraya su importancia histórica y artística.
Una nueva lectura del descubrimiento
Durante décadas, los expertos vincularon las imágenes del vaso con el poema épico babilónico Enuma Elish, que narra la batalla entre el dios Marduk y el caos. Sin embargo, un nuevo estudio liderado por Eberhard Zangger sugiere una interpretación diferente. Según su análisis, el objeto ilustra una idea mucho más antigua y universal: la creación del orden a partir del caos primordial, un concepto que precede en casi mil años a los textos escritos conocidos.
Las escenas repujadas en la plata muestran dos momentos sucesivos. En el primero, seres quiméricos y serpientes aparecen fusionados en una composición inestable, símbolo de un mundo donde nada tenía aún un rol definido. En la segunda imagen, el universo ya posee estructura: figuras humanas sostienen un sol radiante y la serpiente yace horizontal, sometida, representando el triunfo de la organización cíclica sobre la confusión inicial.
Un enigma para la arqueología del Próximo Oriente
El origen geográfico de la copa añade otra capa de misterio. El estudio plantea que, aunque el objeto terminó en las colinas de Judea, sus raíces simbólicas provienen de tradiciones mesopotámicas, sumerias o acacias. Los autores creen que un artista del sur de Mesopotamia concibió el diseño, mientras que la pieza física se fabricó posiblemente en el norte de Siria, donde el acceso a la plata resultaba más sencillo, para luego viajar hacia el sur por rutas comerciales.
A pesar de la fascinante teoría, la comunidad académica mantiene cierta cautela. Zangger es una figura que genera opiniones divididas en la arqueología debido a sus hipótesis previas sobre civilizaciones perdidas. No obstante, incluso los escépticos coinciden en que la Copa de Ain Samiya representa uno de los intentos más tempranos del ser humano por visualizar su lugar en el cosmos.