Descubrimiento fílmico increíble: una película de hace dos siglos que muestra a un robot por primera vez

Méliès utilizaba su experiencia previa en la magia para crear ilusiones ópticas sorprendentes. En esta película, el director golpea al autómata con un mazo y logra que este se encoja mediante una técnica de parada de imagen. Este tipo de efectos convirtieron al cineasta en un pionero absoluto de la ciencia ficción y la fantasía. Muchos directores modernos reconocen que estos trabajos iniciales sirvieron de base para las grandes producciones de la actualidad.

El primer robot del cine

automata Fotograma original de la obra de Georges Méliès donde se observa al mago junto a Pierrot, considerado el primer robot en aparecer en una película. La escena muestra el pedestal decorado con una estrella negra y el estilo visual único que caracterizó a las producciones de finales del siglo XIX, consolidando este hallazgo como un descubrimiento cinematográfico sin precedentes.

El bisabuelo de McFarland trabajaba como proyeccionista itinerante y recorría diferentes pueblos con su equipo a cuestas. Gracias a su labor de conservación familiar, el mundo recupera una parte esencial de la historia del entretenimiento. Además de este corto, el baúl contenía otros fragmentos de obras de Thomas Edison, lo que confirma el valor arqueológico de la colección encontrada en Estados Unidos.

Muchos negativos originales del director francés terminaron fundidos durante la guerra para aprovechar los materiales químicos. Por esa razón, encontrar copias de cualquier película de esa época representa un evento extraordinario para los archivos nacionales. El público interesado puede acceder ahora a la versión digitalizada en alta definición. Este proceso garantiza que el primer robot cinematográfico permanezca disponible para las futuras generaciones de estudiantes y fanáticos del séptimo arte.