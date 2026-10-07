Denunciaron que un joven adolescente abusó sexualmente de una yegua

Un presunto caso de maltrato animal fue denunciado en la localidad chaqueña de Sáenz Peña, luego de que una integrante del grupo proteccionista Amo Los Perros difundiera un video sobre una situación que habría ocurrido con una yegua en un descampado del barrio Monseñor de Carlo.
Según el relato difundido por la organización, el episodio habría ocurrido en inmediaciones de calle 6, en una zona cercana a las vías. Una mujer habría sorprendido allí a un joven junto al animal y, de acuerdo con lo señalado por los proteccionistas, la yegua habría estado sujetada de las patas, lo que le habría impedido defenderse.
De acuerdo con la información aportada por la organización, el presunto involucrado sería un adolescente de entre 15 y 17 años que se movilizaba en bicicleta y vestía ropa azul al momento del hecho.
De acuerdo con el relato difundido, una mujer identificada como Marilú habría sorprendido al joven en una situación de carácter sexual con el animal, perteneciente a un vecino.
La denunciante aseguró haber registrado la situación en video. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si el material fue incorporado a una causa ni si existe una denuncia formal ante las autoridades.
Tampoco trascendieron precisiones sobre el estado de salud de la yegua o sobre eventuales medidas adoptadas luego del episodio.
Los proteccionistas también señalaron que la yegua pertenece a vecinos de la zona y que, luego de la difusión del caso, recibieron información que podría contribuir a identificar al presunto involucrado.
La denuncia de las proteccionistas
Posteriormente, desde Amo Los Perros confirmaron que radicaron una denuncia para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes.
El caso generó preocupación e indignación entre integrantes de la organización y vecinos que tomaron conocimiento de la situación. Desde el grupo remarcaron la importancia de aportar información a las autoridades para que puedan esclarecer el episodio.
La difusión inicial y la intervención directa corrieron por cuenta de Amo Los Perros, un grupo proteccionista de animales de la zona (en particular a través de su referente, Marilú Giuggia), que viralizó el video grabado por una vecina que descubrió la situación.
Fuente: diariochaco.com
En pocas palabras
- Denuncia por maltrato animal: un joven adolescente fue acusado de abusar sexualmente de una yegua en Chaco.
- Proteccionistas intervinieron: el grupo Amo Los Perros difundió un video y radicó una denuncia ante la Justicia.
- Investigación en curso: se busca identificar al presunto agresor y esclarecer los hechos ocurridos.