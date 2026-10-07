Denunciaron que un joven adolescente abusó sexualmente de una yegua

De acuerdo con el relato difundido, una mujer identificada como Marilú habría sorprendido al joven en una situación de carácter sexual con el animal, perteneciente a un vecino.

La denunciante aseguró haber registrado la situación en video. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si el material fue incorporado a una causa ni si existe una denuncia formal ante las autoridades.

Tampoco trascendieron precisiones sobre el estado de salud de la yegua o sobre eventuales medidas adoptadas luego del episodio.

Los proteccionistas también señalaron que la yegua pertenece a vecinos de la zona y que, luego de la difusión del caso, recibieron información que podría contribuir a identificar al presunto involucrado.

La denuncia de las proteccionistas

Posteriormente, desde Amo Los Perros confirmaron que radicaron una denuncia para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes.

El caso generó preocupación e indignación entre integrantes de la organización y vecinos que tomaron conocimiento de la situación. Desde el grupo remarcaron la importancia de aportar información a las autoridades para que puedan esclarecer el episodio.

La difusión inicial y la intervención directa corrieron por cuenta de Amo Los Perros, un grupo proteccionista de animales de la zona (en particular a través de su referente, Marilú Giuggia), que viralizó el video grabado por una vecina que descubrió la situación.

Fuente: diariochaco.com