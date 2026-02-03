Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy martes 3 de febrero 2026

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este martes 3 de febrero 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados y cuotas sin interés.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este martes 3 de febrero. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
- Especial de temporada: 25% de ahorro en grandes marcas. Conocé los locales adheridos de cada marca haciendo clic acá.
- Balnearios: 25% de descuento con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
- Sodimac: 10% de ahorro sin tope de descuento y acumula con otras promociones.
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Nini mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. Si sos jubilado/a y cobrás en el Banco Provincia, tenés un 5% de reintegro adicional con un tope de reintegro de $5.000.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.