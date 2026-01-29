Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy jueves 29 de enero 2026

Inicio Sociedad Cuenta DNI
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos beneficios y descuentos en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros

Marcos Barrera
Con Cuenta DNI podés acceder a muchos descuentos este jueves 29 de enero de 2025.

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 29 de enero. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 29 de enero. Ahorro del 15% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, especial de temporada y balnearios con un 25% de descuento, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 29 de enero con Cuenta DNI:

  • Especial de temporada: 25% de ahorro en grandes marcas. Conocé los locales adheridos de cada marca haciendo clic acá.
  • Balnearios: 25% de descuento con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
  • Sodimac: 10% de ahorro sin tope de descuento y acumula con otras promociones.
  • Changomás: 15% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
  • Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

